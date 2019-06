Pobladores de San Julián ponen en duda la versión del Ayuntamiento de Veracruz, sobre la presencia de microalgas como la causa de manchas que tiñeron de rojo varios puntos de la laguna localizada en esa comunidad.





La presencia de una descarga de aguas residuales proveniente de uno de los patios de maniobras de la empresa portuaria CICE ha llamado la atención debido a que afirman que se trata del punto de origen de la contaminación.

Basta un breve recorrido en el lugar para constatar que a menos de 10 metros se encuentran manchas de una sustancia de consistencia viscosa que flota como aceite sobre el agua.

No solo eso, basura rodea el sitio, botellas y bolsas que afirma Carlos Joel Gómez, campesino del lugar, proviene de ese mismo desagüe.

La profundidad en ese punto es de unos 50 centímetros, debido al sedimento que se ha acumilado en el sitio proveniente también del drenaje; lo que impide el ingreso de las embarcaciones por el espesor que ha tomado.

El olor que se percibe es desagradable, burbujas de aire surgen cuando se toca el fango estancado.

Carlos Joel Gómez afirmó que la contaminacióne es una situación evidente que no puede ocultarse, despupes de ver lo antes descrito.

“Dice que no contaminan y las pruebas están ahí, de que sí están contaminando”. “Ya ha habido cambios, el pescado ya no crece igual y no tiene desarrollo porque lo están matando, porque está perdiendo oxígeno la laguna”, declaró.

San Julián es una comunidad rural en la parte norte del municipio de Veracruz que tiene como principales actividades la pesca y el cultivo, en ambas actividades la calidad del agua de la laguna es indispensable para un aprovechamiento sustentable.

Sin embargo, la contaminación ha mermado la producción tanto de pescadores como de campesinos, señaló Joel Gómez.

“Se están muriendo las especies, poco a poco, y el cambio de color del agua, el sedimento, ahí a donde fueron, donde sale el colector tenía como dos metros y no tiene ni 50 centímetros porque se va rellenado de la porquería”.

Los pobladores esperan que la denuncia pública sirva para dar seguimiento al caso de contaminación que es puesto en evidencia con fotografías y videos, pero que hasta ahora no es asumido por autoridades.