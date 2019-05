Las reformas que se realicen para dar derechos a los inquilinos de apropiarse de un inmueble en renta o de invadir propiedades son inconstitucionales al violar el Artículo 137 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El vicepresidente de Expansión de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, Pedro Fernández Martínez, insistió en que el derecho a invadir no tiene sustento jurídico y quién realice estas acciones cometerá un delito.

En ese sentido consideró que la reforma avalada por diputados locales en la Ciudad de México es inconstitucional.

“El inquilino nunca y bajo ninguna circunstancia podrá apropiarse de una propiedad, es decir, no puede prescribirla a su favor, la prescripción es una forma de adquirir un derecho por el simple transcurrir del tiempo y eso no puede operar a favor del Inquilino. El Artículo 137 de la Constitución establece el Derecho de la Propiedad, es decir la Seguridad Jurídica que da el Gobierno a los mexicanos de que un inquilino nunca va poder quedarse con tu propiedad".

Si un inquilino deja de cubrir la renta se tendrá que realizar el debido proceso ante las autoridades correspondientes.

Recordó que los Derechos Humanos se dividen en los de libertad, igualdad, seguridad jurídica y propiedad.

“La seguridad jurídica que el estado le debe dar a los gobernados significa que no se puede nadie hacer justicia por su propia mano, eso significa que tiene que haber un procedimiento previamente establecido para ejecutar cualquier sentencia cualquier determinación judicial es decir para que se ejerce el derecho cuando el controversia se debe de acudir ante la autoridad jurisdiccional para que sea esta la que determine quién tiene la razón”.

Insistió en que modificaciones a las leyes, inclusive en la Constitución de la Ciudad de México pueden tener matices de inconstitucionalidad.