Las advertencias del presidente de Estados Unidos Donald Trump de imponer aranceles a productos mexicanos afectará en gran medida, pues quienes ya tenían pedidos y ventas establecidas tendrán que respetar los precios y absorber los impuestos.

El analista financiero Javier Navarrete recordó que la amenaza contempla llegar al 25 por ciento por lo que confió en que los gobiernos de ambos países lleguen a acuerdos y no se condicione la parte económica a la migratoria.

“Los productores e industriales mexicanos tendrán que respetar los pedidos que hayan acordado antes de esta medida y en caso de que tengan que pagar ese 5, 10, 15 o 25 por ciento ellos lo tendrán que absorber”.

Insistió en que los productores mexicanos sufrirán pérdidas económicas además existe riesgo de que compañías asentadas en México comiencen a buscar otros lugares para ser más competitivos.

Los norteamericanos también tendrán que pagar más por la aplicación del impuesto y podrían comenzar a buscar nuevos mercados que les surtan productos similares.

“No dudamos en se la amenaza de Estados Unidos se cumpla, respecto a que si no me ayudas a detener la inmigración yo tengo que tomar medidas y sugirió que a partir del 10 de junio incrementará 5 por ciento los aranceles a los productos mexicanos hasta llegar a 25 por ciento”.

Desde el anuncio de Donald Trump hubo modificaciones a la paridad peso -dólar y la moneda mexicana perdió valor.

Cabe recordar que el gobierno de Estados Unidos advirtió a México que apartir del 10 de junio cobrará un arancel del 5 por ciento a los productos que se introduzcan en su país si no se actúa en contra del paso de centroamericanos por la frontera norte.

El porcentaje irá subiendo mes con mes hasta alcanzar el 25 por ciento.