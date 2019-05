Fue el capitán de Chivas y en el equipo fue pieza importante, por tal motivo, Alan Pulido se mostró triste por la salida de Jair Pereira. El delantero aprovechó para desearle suerte al zaguero, quien no entró en planes de Chivas para el Apertura 2019.





"Sí la verdad triste porque Jair es un gran amigo, más que un compañero es un gran amigo, no queda más que desearle lo mejor, que tenga éxito en cualquier otro tipo de club, la amistad siempre va a perdurar y le deseo todo lo mejor a él y toda su familia", aseguró Pulido. "Simplemente agradecerle por todo el tiempo que compartió conmigo como jugador y por todo lo que le brindó a Chivas, fue el último capitán en el equipo y eso hay que reconocerlo. Pereira busca una oportunidad en la Liga MX y actualmente está viendo cual será su futuro. "Sí tengo contacto con él (Pereira), comunicación y todo, obviamente está triste por las formas, la verdad las desconozco, pero así es el futbol, hay que darle vuelta a la página, él preparándose de la mejor manera para lo que viene y yo también, comentó. " Me enfoco en lo que es Chivas y mi primer día presentándomelos exámenes médicos, me pone contento con la ilusión de poder hacer grandes cosas. Ante la baja del capitán, Pulido buscará el gafete "La verdad que sí, claro que me apunto, con la experiencia que por ahí tengo y el compromiso que siempre he brindado a esta institución, ojalá que me pueda tocar y si no, no es tan importante para mí eso, sino que el equipo marche de la mejor manera y responder en la cancha, dijo.