La profesora Araceli Vázquez Pérez, hasta este jueves, oficialmente registrada en la Secretaría de educación de Veracruz (SEV), como tesorera de la Sociedad de padres de familia de la Escuela primaria Hilario C Salas, turno matutino de Acayucan; acusó al director del plantel Héctor Ramírez Antonio de estarla acosando para que renuncie a ese puesto a fin de poder administrar los recursos con que cuenta esa organización social.





La educadora explicó que ella tomó el cargo en septiembre pasado al iniciar el ciclo escolar y que el 13 de marzo, decidió renunciar el Presidente del Concejo directivo, Alfredo Martínez Santiago, ya que se le estaba exigiendo el control de los recursos económicos con que contaba.

Ese mismo día, a ella se le exigió su renuncia pero al no haber motivos, no cedió y pese a que algunos padres le pidieron su salida, dijo la quejosa, no había quórum para que se formalizara la destitución pues en la asamblea, había alrededor de 30 padres de un total de 316 que conforma la sociedad.

Expuso que desde entonces, el director, con una moderadora a modo, que fue la profesora Iveth Guadalupe Vidaña Torres, maestra que está como auxiliar de la misma dirección del plantel, fue nombrada una nueva directiva, manteniéndose desde entonces dos tesoreras, una reconocida por la SEV y su departamento correspondiente y otra, por imposición del mismo director, quien le ha estado exigiendo que entregue el puesto y el dinero que administra.

Araceli Vázquez aclaró que ella si está dispuesta a entregar la tesorería siempre y cuando se haga una reunión válida y con un acta de entrega recepción adecuada, conforme a los estatutos legales correspondientes y no por imposición o acoso.

Señaló que el director ha estado acusándola ante los padres que no ha aportado los recursos para el material de limpieza, además de deberle al sicólogo y velador de la misma institución que la Sociedad de padres pagan, lo cual, afirmó, es falso porque ella desde el 7 y 13 de mayo, ha estado pidiéndole al director que se dé permiso a las conserjes para que acudan a comprar el material de limpieza además de estar al corriente con el pago de dichos profesionistas.

Explicó que a unas semanas de cerrar el ciclo escolar, la tesorería a su cargo cuenta con 28, 330 pesos de la Sociedad de padres y que falta por recuperar 1440 que debe el director desde el inicio de la actual temporada.

Este lunes, dijo, habrá de darse una reunión donde se tratará este tema nuevamente.

Agregó que en repetidas ocasiones ha pedido la intervención del supervisor escolar de la zona, Jesús Navarrete Vargas, pero éste ha hecho caso omiso a la problemática.