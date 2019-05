El Congreso del Estado aprobó en sus términos el Plan Veracruzano de Desarrollo 2018-2024 presentado por el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, esto aunque diputados de oposición criticaron que hicieron falta más consultas e incluir a otros sectores sociales.





Por esta razón se exhortó al mandatario a contemplar, en términos de la normativa aplicable, las propuestas que un grupo de empresarios presentaron a la Junta de Coordinación Política, las cuales no fueron incluidas en la elaboración del documento.

La aprobación se dio con 43 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones, destacando que se buscará implementar una “planeación estratégica; democrática participativa y planeación prospectiva para el desarrollo sostenible”.

Se destacó que habrá líneas de acción en 4 bloques temáticos: política y gobierno, política económica, educación y bienestar social.

Igualmente se recordó que en términos del artículo 42 de la Ley de Planeación el gobierno estatal deberá remitir los resultados de las evaluaciones, lo que permitirá conocer los avances en la aplicación del PVD morenista.

EL PVD FUE AUSTERO, COSTÓ 520 MIL PESOS: MORENA

En voz de su bancada el diputado local, Raymundo Andrade Rivera, planteó que documento buscará generar competitividad en producción agrícola, ganadera, citrícola y pesquera.

Además, aseveró que se crearán normas para garantizar los derechos de las mujeres veracruzanas; mejorar los servicios en salud, de vivienda. También el medio ambiente y seguridad; así como provocar el desarrollo económico potencializando la industria turística.

“Se busca una Cultura de paz y desarrollo humano; el otro la honestidad y la austeridad, relacionándolo con la Agenda 2030 (…) y está el compromiso en respaldar a las familias y víctimas de desapariciones también”.

CON PVD INDICADORES EMPEORAN

El coordinador del grupo legislativo del PAN, Sergio Hernández, aseguró que los objetivos que persigue el PVD 2018-2021 “son menos que conservadores”.

“Prácticamente no se asumen compromisos y no vemos en sus proyecciones una mejora substancial en las condiciones sociales y económicas de la entidad”, dijo en la ronda de posicionamientos en tribuna.

Añadió que en la Medición del Producto Interno Bruto de Veracruz el documento establece que durante el sexenio el desarrollo económico bajará de 0.3 a .25 por ciento.

“Al finalizar el gobierno estatal el PIB será menor que el año 2017, en el que Veracruz se encontraba en quinto lugar a nivel nacional. Esto significa que en 2024, cada veracruzano tendrá menos dinero que en 2018, lo que hace deducir que no habrá crecimiento económico.

“Al menos eso es lo que señalan las proyecciones contenidas en el Plan Veracruzano”, consideró el legislador del blanquiazul.

Por otro lado, destacó que en cuanto al combate a la corrupción se señala que las víctimas de actos de corrupción solo disminuirán 1.7 por ciento por cada 100 mil habitantes en 6 años, de acuerdo con las proyecciones.

“Esto da muestra clara que la corrupción no se termina por decreto como se ha señalado a nivel federal. También se advierte una proyección equivocada en el rubro de ocupación laboral, pues las mujeres pasarán de un 33.59 por ciento de ocupación en el 2018 a un 33.13 por ciento para el 2024. Es decir, en lugar de aumentar disminuye”.

Evidenciando lo que pudieran ser errores en las cifras, aseveró que darán seguimiento a que sean atendidas e incorporadas las aportaciones que la sociedad civil presentó al Congreso y que serán remitidas al Poder Ejecutivo.

NO HUBO PARTICIPACIÓN: PRI-PVEM

Por su parte, la coordinadora de la fracción PRI-PVEM, Erika Ayala Ríos, reconoció que según la Ley solo el Ejecutivo puede implementar modificaciones al PVD o dejarlo en sus términos.

En tribuna opinó que los objetivos, estrategias y metas corresponden a la aspiración de la mayoría de los veracruzanos, pero en su opinión hizo falta mayor participación ciudadana y promoción, lo que todavía se puede corregir si así lo determina el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez.

NO SE INCLUYÓ A CIUDADANOS DE ZONAS MARGINADAS: PRC-MC

En su intervención, la legisladora del grupo PRD-MC, Brianda Kristel Hernández Topete, aseveró que las consultas realizadas fueron insuficientes.

Destacó que no hubo mesas en la Región Huasteca veracruzana, la Región Totonaca, la del Sotavento, el Papaloapan y la zona sur. Expuso que no se escuchó a quienes carecen del servicio de internet, pues no pudieron enviar sus propuestas ya que en sus comunidades en ocasiones carecen hasta de agua o luz.

PUDO HABER ERRORES DE CÁLCULO: “DEL LADO CORRECTO DE LA HISTORIA”

El coordinador del grupo legislativo mixto “Del lado correcto de la historia”, Gonzalo Guízar Valladares, reconoció que pudo haber errores de cálculo, aunque destacó que se incluyó a todos los sectores y se fijaron metas medibles, con indicadores claros.

Además en el rubro de la seguridad dijo que la estrategia que se está implementando a nivel nacional será replicada en Veracruz, de ahí que el actual gobierno no estará solo en esta materia.

EVALUACIÓN DE LA JUOCPO

El punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política refirió que el 4 de abril se turnó a este órgano el PVD 2019-2024, por el que se realizaron mesas de Trabajo en 4 sedes regionales: Pueblo Viejo, Xalapa, Alvarado y Jáltipan

Otro punto que se resaltó fue la vinculación de dos niveles, el ejecutivo y el sectorial. En el primero se fijan 16 objetivos y estrategias, en el otro nivel 91 líneas de acción y 78 indicadores.

Se buscará el respeto a los Derechos Humanos, las garantías constitucionales; justicia social y la participación ciudadana para asegurar la gobernabilidad democrática y abatir la corrupción.

Igualmente se fijó que en materia de crecimiento económico se pretende promover la competitividad estatal a partir de una política de desarrollo regional sostenible con la participación de los diferentes actores económicos y sociales.