Vecinos de la calle Constitución de la comunidad de Almagres, en el municipio de Sayula de Alemán, demandaron a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) el pago de daños causados por una fuerte variación de voltaje que desde hace varias semanas vienen sufriendo y sin que les hayan hecho caso.





De acuerdo a un documento hecho llegar a Imagen del Golfo, con fecha 23 de mayo, los vecinos informan al área de “transformadores” de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Acayucan, del grave problema que están padeciendo debido a los cambios de voltaje.

Afirman que aún cuando han dado parte al número 071 de atención de la CFE, no se les ha hecho caso y que han estado solicitado la atención debido a los daños que les ha ocasionado a sus electrodomésticos.

Explican que han perdido tres refrigeradores, tres televisores, dos sistemas de aire acondicionado, una bomba de agua, una computadora y otros electrodomésticos que se han quemado debido a la falta de voltaje suficiente para su funcionamiento.

Explicaron que por las noches no pueden dormir debido a que no pueden ocupar sus ventiladores toda vez que no alcanzan a funcionar con el poco voltaje con que llega a sus hogares.