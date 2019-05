“De verdad es lamentable, reprobamos el acto, no hay ni palabras para calificar este hecho tan pésimo, atentar con la vida de un ciudadano, legislador, lo que sea, no se vale que atenten contra la integridad física de una persona, es muy lamentable que haya sucedido esto, es una pena afortunadamente la senadora no tiene mayores daños físicos”, expresó la diputada federal Tania Cruz Santos, quien reprobó el atentado que sufrió la noche del miércoles la senadora de Morena Citlalli Hernández.





La legisladora expresó que esta acción es una muestra de la falta de valores y la problemática en la que se encuentra la sociedad, indicando que las autoridades realizarán todas las investigaciones que sean necesarias para dar con el responsable con apoyo de las cámaras de seguridad que existen en la oficina de la Senadora Citlalli, ubicada en el tercer piso del Senado.

Aunado a esto dio a conocer que derivado de esta agresión, el Senado de la República deberá redoblar los filtros para recibir paqueterías; "nosotros recibimos paquetería tanto de ciudadanos como de cualquier personalidad o dependencia, a partir de esto creo que en la entrada a los recintos va a haber un poco mas de revisión”, comentó la representante del distrito 11 con sede en Coatzacoalcos.

Además Cruz Santos mencionó que no le gustaría especular quien o quienes están detrás de este hecho, y únicamente dijo que le gustaría hacer un llamado al respeto.