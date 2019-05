Pese a que vive un momento de estrechez financiera y de poca credibilidad, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), ve esto como la oportunidad de evolución para impulsar a este instituto político y regresar a las bases, con aquellos militantes que durante 90 años siguen dando la cara por el PRI, para quitar la imagen de una agencia de colocación electoral.





“Lo que hoy tiene que hacer el partido es regresar sobre esos mismos pasos y tratar, efectivamente, de identificar cuáles fueron las causas y las consecuencias que nos llevaron a estar como estamos, por eso lo que estamos haciendo es dejar que la gente nos hable y diga qué es lo que sienten… No tenemos otra ruta, no tenemos otra salida. O cambiamos, o nos arrebatan el cambio”, expresó Marlon Ramírez Marín, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI.

A su visita a Diario del Istmo, el dirigente del PRI en Veracruz indicó que recorrerán diversos puntos del estado para escuchar las inquietudes de la militancia y con ello reforzar al partido, pues reconoció que lo que menos se hacía era caminar a ras del suelo para conocer a sus simpatizantes.

“Hay que conocer a la militancia, a las regiones, ser capaces de hacer acuerdos que te permitan construir mayorías… el PRI no tiene otra ruta para que podamos ser electoralmente competitivos, primero tenemos que reconfigurarnos al interior… la gente reclama que éramos un partido ausente, un partido omiso, un partido sordo, un partido encerrado, de cúpulas y que durante mucho tiempo impuso… este país fue cambiando y el PRI no fue capaz de comprender este proceso de transformación”, comentó Ramírez Marín.

Marlon Ramírez admitió que los resultados de la pasada contienda fueron una dura lección, que también les permitió conocer que hay priismo arraigado, en el que el reto es de encontrar el punto medio entre los militantes de años con los jóvenes.

-¿Entonces el PRI no está en terapia intensiva?, se le cuestionó, a lo que respondió: “al PRI lo han puesto en terapia intensiva y en el ‘Punto Mortis’ todo el tiempo… nuestros detractores han deseado que el PRI desaparezca, pero no se les va a conceder, el PRI siempre vuelve… un sistema político como el de México sin el PRI no se entiende, es nuestra responsabilidad ir articulando para que el partido vuelva a abanderar todas las causas, que sea un partido renovado”.

-¿Cómo hacerle frente al estigma de Javier Duarte?, se le preguntó, a lo cual comentó: “No podemos vivir de manera permanente pagando la misma deuda, si hay alguien que a título particular tenga un asunto que responde será asunto de ellos, el PRI no puede estar en esa agenda… lo tienen que enfrentar ellos, no el PRI, no tenemos porqué enfrentar un tema que no es del partido”.

-¿Hay cabida para los priistas ‘arrepentidos’?, se le inquirió, a lo que dijo: “no somos un órgano jurisdiccional, no tenemos porqué distinguir que la justicia no lo haga, si la iglesia perdona ¿por qué nosotros no?.. el que tenga la voluntad de trabajar con el partido, con la humildad y las normas pues tenemos que permitírselo, pero no podemos dejar a un lado al priista fiel, al que dio la cara y no se salió del partido, ellos son los que merecen una recompensa, porque para ellos y por ellos trabajamos… somos un partido que incluye”, finalizó.