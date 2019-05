Javier Coello, abogado de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), afirmó que su defendido no firmó el contrato de la venta de Agronitrogenados ni de Fertinal, ya que dicha operación tuvo que haber sido aprobada por el Consejo de Administración de la paraestatal, integrada por diversos secretarios de Estado, quienes estaban al mando del entonces presidente Enrique Peña Nieto





“Mi cliente no cometió ningún ilícito, no firmó el contrato, él recibía instrucciones del Consejo de Administración de acuerdo a ley de Pemex. Una operación de esta envergadura como dicen que fue de más de 200 millones de dólares, obviamente que tenía que autorizarlo el Consejo de Administración. Tiene razón Gertz, que se vaya hasta el fondo hasta donde toque, quieren erradicar la corrupción, vámonos a fondo, caiga quien caiga”, aseveró Coello Trejo en entrevista en Aristegui En Vivo.

El abogado apuntó que por el momento no puede dar más detalles sobre la situación legal de Emilio Lozoya, sin embargo, indicó que conforme avance el proceso se harán públicas “muchas cosas”, e incluso, “vamos a ver a muchos desfilar por ahí. Por ejemplo, a los integrantes del Consejo de Administración que autorizaron la operación de Agronitrogenados.

“Por ejemplo, el secretario de Hacienda, de Economía, de Energía. Peña nieto también tendría que comparecer. Si es necesario lo haremos. No, no es una idea al vuelo. Él también tiene que comparecer, es un ciudadano como yo, con los mismos derechos y prerrogativas. Ya no es presidente de México, y aunque lo fuese”, aseveró.