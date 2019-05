Por instrucciones del gobernador Cuitláhuac García, al Hospital Regional de Río Blanco arribó un tráiler cargado con medicamentos, por lo que todos los pacientes, incluidos los peregrinos accidentados en las cumbres de Maltrata, tienen garantizada su atención médica, así lo dio a conocer el Secretario de Salud en la entidad, Roberto Ramos Alor, al visitar dicho nosocomio.





El titular de los Servicios de Salud de Veracruz, acompañado por la Secretaria de Protección Civil, Guadalupe Osorno Maldonado, reveló que la presencia de ambos fue para garantizar lo necesario en la atención de los heridos tras el incidente; “todo lo que necesiten los familiares por parte del Gobierno del Estado; acaba de llegar un tráiler con todos los equipos, agradecemos la participación ciudadana pero la Secretaría en este momento tiene todos los recursos para salir adelante y atender a todos, cien por ciento cubierto".

Puntualizó que los pacientes en terapia intensiva “tienen todo” y están siendo atendidos por los mejores especialistas, incluso reveló que hay a disponibilidad dos ambulancias aéreas por si llegan a ponerse graves, y con ello garantizar la vida de los chiapanecos.

"Aquí vamos a garantizar la vida de los chiapanecos que hoy nos necesitan, a los familiares tengan por seguro que tienen todo el respaldo del gobernador, que está preocupado por todos".

Detalló que todos los hospitalizados están recibiendo tratamientos generales debido a las lesiones que sufrieron, como quemaduras y fracturas, y el saldo en ese nosocomio es “bueno y favorable”, debido a que se encuentran estables y la mayoría ya fueron dados de alta.









"Tenemos tres pacientes en terapia intensiva recibiendo atención de alta especialidad, con toda la tecnología que hoy necesita un paciente de esa naturaleza. Es verdad que están de extrema gravedad y la ciencia médica y la tecnología los sacaran adelante, otra parte continúan hospitalizada y una gran mayoría ya fueron dados de alta".

Asimismo dijo que el Gobierno del Estado lamenta la tragedia que están pasando; “se dice fácil pero 19 o 20 fallecidos en esa tragedia, la manera brutal en que pierden la vida, la verdad que nos duele a todos".

Por lo que pidió que este hecho no se politice y que los mensajes sean sanos y de buena voluntad; “hoy por ellos, mañana por nosotros, así que les pido dos cosas: no politizar y no hacer de esta tragedia un circo".