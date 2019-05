Aunque uno de los objetivos del Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) es aportar subsidios a los gobiernos estatales para garantizar su implementación, en el caso de la primaria multigrado Benito Juárez García, del ejido Francisco Villa, en Coatzacoalcos, esto es letra muerta, ya que en la comunidad no hay internet y se labora en medio de carencias.





Ubicada a casi una hora de Coatzacoalcos, el plantel de poco más de 40 años cuenta apenas con 22 alumnos que toman clase en una sola aula, pues la otra es ocupada como bodega, mientras que la directora es al mismo tiempo maestra y administrativa.

“Por ser escuela rural no se cuentan con más maestros por la cantidad de alumnos, estamos manejando la modalidad de jornada ampliada… la diferencia con las escuelas normales es el tiempo, nosotros trabajamos con un horario extendido, es de 8 a 2 de la tarde, se implementa el tiempo completo… como tomamos clases todos juntos hay poco de rezago porque lamentablemente no se tiene el tiempo requerido para cada grado, entonces la jornada ampliada es para reforzar los contenidos que deben ver por grado”, expresó Karla Berenice Flores Almazán, directora del plantel.

LOS RETOS

La profesora indicó que si bien debe tener preparada las clases para cada tipo de grado, el contenido de los libros de texto gratuito es de gran apoyo, pues en el caso de los alumnos de primero, las páginas no sólo están ilustradas, sino que cuentan con actividades enfocadas al razonamiento, el mayor reto es el de índole administrativa, pues debe desplazarse a su ciudad de origen para poder conectarse a internet.

“El reto es el manejo de grupo porque tengo todos los grados; otro son las actividades que manejamos, porque no nada más es dar clases, en una escuela completa se organiza un festival, cada grado aporta algo, aquí todo lo tenemos que hacer en conjunto (con padres de familia y alumnos).

“Otra diferencia sería la carga administrativa, es también un reto, porque a veces solicitan mucho material impreso o capturas en el sistema referente a los alumnos como sus calificaciones, peso o talla, que es todo lo que se tiene corroborar, no nada más es dar clases, implementar actividades para días festivos, sino también es esa parte de cómo te divides en tan poco tiempo”, relató la maestra.

JORNADA EXTRAMUROS

Aunque pareciera que seis horas son suficientes para realizar las tareas que implica el dirigir una escuela multigrado, para Karla Berenice inicia otro proceso al salir del plantel y dirigirse a Nanchital, donde reside, pues debe culminar actividades administrativas cada determinado tiempo, pues no cuenta más que con ella misma.

“Luego tengo que trabajar administrativamente, porque al ser unitario, yo soy también el administrativo, soy también la maestra, soy la directora y sí es un poquito difícil en cuestión de tiempo”, externó Flores Almazán.

Hasta 2018, las reglas de operación señalan que los directivos percibían un apoyo mensual de 5 mil 17 pesos con 53 centavos y los docentes 4 mil 265 pesos con 41 centavos, un recurso insuficiente para la realidad que viven las escuelas de tiempo completo asentadas en comunidades rurales.

“La verdad no se compensa muy bien, porque en la comunidad sí tengo la facilidad de quedarme, pero a la hora de cumplir los requisitos administrativos tengo que salir porque aquí no contamos con señal, no hay teléfonos, pero en ocasiones falla la luz y es ahí donde no es tan beneficiosa la compensación, porque lo que nos dan nos los gastamos haciendo el trámite, sacando copias, la gasolina porque hay que hacer viajes a Xalapa”, externó.

LIMITACIONES PRESUPUESTARIAS

Es ahí donde hay otra desventaja, pues al tener que cumplir obligaciones administrativas, aquel profesor de escuela multigrado que funja varias funciones debe suspender clases para acudir ya sea a su supervisión escolar o hasta la capital del estado, lo que debería solucionarse con los subsidios que la Autoridad Estatal Local (AEL) debe proporcionar a los planteles, sin embargo, si la institución carece de escrituras los recursos no llegarán con celeridad.

“Para entregar los requisitos se tiene que tomar forzosamente parte de las horas de clases… para tener alguien de apoyo es necesario contar con una matrícula más extendida para que se abra un segundo grupo… para tener otro apoyo docente se necesita eso, dependiendo de eso nos pueden enviar para dividirlo, deben ser de 35 en adelante”, comentó.

Para aumentar la matrícula es necesario que exista la infraestructura carretera esté en buenas condiciones, además de dotar de internet y telefonía a las poblaciones, lo que permitiría que niños de lugares vecinos acudan.

De acuerdo a las reglas de operación 2019 los subsidios para este esquema corresponden a lo autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federación, de los cuales el 98% se entrega en una o varias ministraciones a los gobiernos estatales y el 2% restante a los gastos de operación.

Dicha suficiencia presupuestal deberá permitir aprovechar las seis u ocho horas en las actividades relacionadas con el conocimiento del civismo, humanidades, ciencia y tecnología, artes, en especial la música, la educación física y la protección al medio ambiente de sus alumnos.

“Aunque se recibe el apoyo estamos un poco ‘amarrados’, porque nos dicen para qué se debe ocupar, en ocasiones lo mandan para el aula, pero el aula ya está bien y se necesita construir algún espacio recreativo, se necesita apoyo económico para que todo eso se pueda realizar… la Federación nos apoya, lo complicado es aumentar la matrícula, se requieren sólo apoyos para la infraestructura, se tiene medido el perímetro, pero sí se ocupa una barda”, señaló.

En esencia el plantel, a pesar de encontrarse en una comunidad rural, se encuentra bien cimentado, ordenado y limpio, gracias a la colaboración de los alumnos y los padres de familia, ya que ésta es la única primaria del pueblo.