El sector empresarial de Veracruz esta “inquieto” por la marcha de la economía del país, reveló el senador veracruzano, Julen Rementería del Puerto.





De acuerdo con Rementería, este ha sido el peor arranque de un trimestre desde la época del presidente Ernesto Zedillo.

Aunque refirió que las palabras de Andrés Manuel López Obrador digan que “vamos muy bien”, afirmó que no hay un indicador que así lo respalde.

“De eso está preocupado la gente, porque al final de cuentas eso va a terminar pegando en la actividad económica y no me refiero al que le vende al gobierno, me refiero a la zapatería de allá enfrente, porque al final de cuentas la actividad económica se alenta y va a terminar por afectar a todos”.

El gremio empresarial, resaltó, teme porque la economía se paralice y lo que buscan es que haya condiciones de crecimiento.









“Pero pareciera que las condiciones que se toman en el gobierno federal no apuntan para allá, hay muchas cosas que hacen suponer que las cosas no tendrán que ir mejor en el futuro porque no se están tomando las decisiones adecuadas”.

Mencionó que la expectativa de crecimiento para el país disminuyó por diversas situaciones que se han registrado en estos primeros meses del gobierno federal.

Desencuentros Fiscal-Gobernador, asunto personal

En otro orden de ideas, el senador veracruzano Julen Rementería del Puerto opinó que los desencuentros entre el Fiscal General del Estado, Jorge Winckler y el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, han tomado un carácter “personal”, sobre todo por parte del mandatario estatal.

En rueda de prensa consideró que el ir tras el fiscal ha sido una equivocación por parte del mandatario.

“Lo vemos por las declaraciones y todo, que ya está en lo personal, cuando eso debería estar de lado… yo creo que el fiscal ha hecho un buen trabajo pero me parece que el gobernador ha emprendido una lucha innecesaria contra el fiscal que no le va a redituar a los veracruzanos, lo que deberían hacer es ponerse de acuerdo y trabajar”.

Recordó que la figura de Fiscal General permanece en el puesto un determinado número de años, algo que sabían desde que eran candidatos los ahora funcionarios estatales.

“Si esa era la condición pues ponte a trabajar con él, no a luchar, a combatir, porque pareciera ya un pleito en que el gobernador ya quiere a toda costa tirar al fiscal y yo creo que el fiscal, y también distinguir algo, de repente se le piden condiciones entre materia de seguridad que no son las que le tocan; al fiscal lo que le toca es investigar a partir de los hechos que sucedan pero no tiene una labor de prevención, no es el que maneja la policía”.

Se pronunció porque los dimes y diretes entre ambos no ayudan a mejor la situación en materia de seguridad.