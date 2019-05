Aunque las estrategias de seguridad son permanentes en las aduanas el nuevo titular Ricardo Ahued Bardahuil señaló que se mantendrá al pendiente de que las fronteras no se utilicen para cometer ilícitos.





Hizo énfasis en la importancia del comercio internacional pues el 60 por ciento del Impuesto al Valor Agregado se genera desde ahí.

“Tenemos las normas, las reglas y hay que cumplirlas. En este gobierno se trabaja en el marco de la ley. Es una gran responsabilidad y me conduciré con transparencia. Se cuenta con un gran equipo de trabajo técnico y profesional y estaremos al pendiente para que nadie se desvíe”.

Se comprometió a coordinarse con el Servicio de Administración Tributaria para que mejore la importación y exportación.

Insistió en que la seguridad es permanente, hay áreas determinadas que se encargan de la supervisión de las fronteras

“Para que no exista conflicto hay áreas que dan cuenta de eso y hay un gran equipo coordinado para que las cosas se manejen bien en puertos y aeropuertos y estrenos al pendiente para que así se realicen”.

Finalmente rechazó que su nuevo nombramiento lo aleje de la política y aspiraciones futuras.

Puntualizó que pensar en otro cargo sería un error pues hace apenas unos meses que las nuevas autoridades tomaron posesión de los distintos puestos.

“Me parece que sería un error aspirar cuando apenas se tienen días en la administración federal. No sería ético. Para mi la política es servir y no servirme. No le voy a dar la espalda a los veracruzanos”.

Cabe mencionar que en el tercer trimestre de 2018 la recaudación en aduanas tuvo su mayor repunte con 694 mil 489 millones de pesos.

De la recaudación obtenida en comercio exterior el 76.31 por ciento provino del pago de IVA, 16.23 por ciento por Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios y el resto por otros impuestos.