El Arzobispo de la Arquidiócesis de Xalapa, Hipólito Reyes Larios, consideró que conducirse en la vida sin respeto a los mandamientos ha originado que se tenga un ambiente de inseguridad, violencia, secuestros y asesinatos y pidió orar para que cese.





Durante su homilía dominical en la Catedral Metropolitana de Xalapa, refirió que la sociedad sería muy distinta si se cumpliera con la "ley de Dios".

“No cumplimos el quinto mandamiento de no matarás y tenemos tanta muerte, no cumplimos el mandamiento de Honrarás a tu padre y madre y tenemos tanta ingratitud; no cumplimos el de respetar la sexualidad y tenemos tanta agresión, adulterio, trata (de personas), prostitución”, dijo.

El prelado sostuvo que al no cumplir el octavo mandamiento de no mentir y no hacer falso testimonio se tiene una sociedad que no es sincera “no es derecha”.

Reyes Larios centró allí la necesidad de cumplir los mandamientos que expresan el amor que guardan a Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo.

“Por eso pedimos a Dios que llene nuestros corazones de amor y nos de la fuerza de cumplir sus mandamientos”, dijo.

También llamó a los católicos que rescaten la oración que se estableció en 2011 cuando inició la época más difícil de inseguridad, dada la situación de violencia, de secuestros, asesinatos que afecta todos los días a las familias y distintos sectores de la sociedad.

“Señor Jesús tu eres nuestra paz, mira nuestra patria dañada por la violencia y dispersa por el miedo y la inseguridad, consuela el dolor de quienes sufren, da acierto a las decisiones de quienes nos gobierna, toca el corazón de quienes olvidan que somos hermanos y provocan sufrimiento y muerte, dales el don de la conversión. Protege a las familias, a niños, adolescentes y jóvenes, nuestros pueblos y comunidades, que como discípulos misioneros tuyos, ciudadanos responsables, sepamos ser promotores de tu justicia y paz, para que en ti nuestro pueblo tenga vida digna”, repitió.