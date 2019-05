Despistados que confundieron el día de la presentación de su examen de admisión para ingresar a la Universidad Veracruzana (UV), de Coatzacoalcos, así como falta de algunos documentos fueron algunos de los incidentes que se registraron el primero de los dos días que durará este proceso educativo que se hace cada año.





José Antonio, a escasos minutos de acabarse el tiempo de tolerancia para ingresar a realizar el examen en la universidad de esta ciudad, el sábado 25 de mayo, fue uno de los jóvenes ‘despistados’ que se confundió en la fecha, ya que le toca el domingo 26.

“Me confundí de fecha, no vi bien la ficha, pues será el domingo que tenga que volver acudir a realizar mi examen; quiero la carrera de Biología y como me cambie de escuela este es el segundo año que acudo a realizar el examen la primera vez quede sólo es un cambio, y pues ni modo me regresó a dormir más y volver mañana”, expuso.

MENOS INCIDENTES

Por su parte Carlos Lamothe Zabaleta, vicerrector de la máxima casa de estudios, del campus de Coatzacoalcos-Minatitlán, aunque reconoció que hubo algunos incidentes como los ya mencionados, este 2019 fueron menos a comparación con el año pasado.

“No tenemos nada que reportar de anomalías sólo casos en donde los futuros prospectos se confundieron y en vez de presentarse el domingo lo hicieron en sábado, y algunos otros casos fueron chicos que no traían identificación pero han sido cosas mínimas”, declaró.

LLEGAN DESDE LEJOS POR UN LUGAR

Litzy Gabriela de la Cruz Marín, una de las 2 mil 180 jóvenes que presentarían su examen en la UV de Coatzacoalcos, sin importar que viajará desde Tabasco, dijo haberse levantado a las 05:30 horas para trasladarse a esta ciudad, pues aunque cuenta con otras opciones de estudio reconoce que la institución tiene buenas instalaciones.

“Me sentí nerviosa, preparada; y fue algo pesado porque el domingo también tengo otro examen que presentar pero ya es la segunda vez que vengo hacer examen aquí, pues las instalaciones están muy bien; incluso la primera vez fue para Medicina pero como es una carrera muy saturada cambie de parecer y ahora buscó la carrera de Administración y Negocios Internacionales.

La chica quien llegó casi al límite de acabarse el tiempo de entrada, debido a que su autobús se retraso una hora, cargaba maleta en manos, puesto que será el 26 que siga de viaje, ya que tendrá que acudir a la Ciudad de México a realizar examen para la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde buscara la carrera de Economía.

A TRABAJAR EN CASO DE NO PASAR

Amada, a diferencias de otros jóvenes no cuentan con la posibilidad de tener otras opciones de ingreso a diversas instituciones educativas o para escuelas privadas, pues sólo depende de pasar su examen en la UV, en la carrera de Odontología, de lo contrario tendrá que trabajar.

“Esta es mi única opción sino paso el examen tendré que esperar hasta el otro año y en ese lapso trabajaré, por lo pronto esperó me vaya bien, pues estuve estudiando con tres meses de anticipación”, contó.

AUMENTARON LAS SOLICITUDES

Lamothe Zabaleta, vicerrector de la UV, reconoció que este 2019 aumentaron el número de solicitudes a diferencia del año pasado, ya que en la Región Sur fueron cerca de 5 mil 882 los prospectos.

“Hemos crecido en el número de solicitudes, pues en el 2018 en Coatzacoalcos tuvimos la participación de mil 850 aspirantes por día los que nos demuestra que hemos crecido en casi 330 lugares por día y eso es porque pudimos habilitar en las condiciones adecuadas un mayor número de salones; y contamos con 59 aulas destinadas para la aplicación de examen de ingreso”, informó.

Manifestó que al igual que años pasados la carrera de Medicina continúa siendo de las más demandadas en la zona, por lo que tuvo mil 200 aspirantes; además llegaron jóvenes del estado de Oaxaca, Tabasco, entre otros.

Cabe recordar que fue a las 10:00 horas el límite para ingresar hacer el examen y a las 13:00 horas que concluirían; y será el 21 de junio que estén disponibles los resultados en el portal de la UV.

Para concluir reconoció que Coatzacoalcos es la sede con más demanda con 2 mil 182 aspirantes, seguido del campus Mocambo de Veracruz con 2 mil 60, y Xalapa con mil 600 en la carrera de Ciencias de la Salud.

“Nosotros somos el que recibe el mayor número y por eso tenemos que cuidar muy bien el proceso de admisión”, remató.