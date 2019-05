María Esther Flores García tiene 64 años de edad y requiere el apoyo de la ciudadanía, para poder comprar los medicamentos que necesita para la curación de su pierna derecha que le amputaron hace una semana.





Ella es habitante de la colonia Benito Juárez Norte, aunque recibe el apoyo de sus hijos y algunos vecinos, no ha sido suficiente para tener el tratamiento médico que requiere, el cual asciende a 2 mil pesos mensuales.

“Padezco diabetes y me quedé de brazos cruzados, mi trabajo era vender jugos, tamalitos y antojitos, pero ahorita como me cortaron mi pierna, me quedé imposibilitada, no puedo colaborar con mis hijos”, relató.

Es por ello que solicita el apoyo económico de la ciudadanía o los medicamentos que necesita para la curación de su pierna, los cuales son: Dextranómero de 25 g, Rifocyna de 20 ml, Sufrexal (Ketanserina) en gel, Ciprofloxacino tabletas de 250 mg, Ketorolado tabletas de 10 mg, al igual que vendas para cubrir la zona amputada.

Hace tres años le amputaron tres dedos del pie izquierdo, sin embargo en esta ocasión, debido al avanzado estado del denominado ‘pie diabético’, le tuvieron que amputar la pierna derecha.

“Somos gente pobre, no tenemos de donde agarrarnos. Estos medicamentos no los otorgan de forma gratuita, son caros, por eso espero que me puedan apoyar”, finalizó.

Las personas que deseen brindarle su apoyo, pueden acudir a la humilde vivienda de la señora María Esther, ubicado en Flores Magon 808, entre Úrsulo Galván y Reforma, o pueden llamar al número telefónico 21 4 47 52.