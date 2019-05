El Senado de la República seguirá pugnando por una reducción de tarifas eléctricas en Veracruz.





El legislador del PAN Julen Rementería del Puerto, lamentó que no exista voluntad por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador para reclasificar las tarifas en la entidad, como ocurrió en Tabasco.

Recordó que Veracruz cuenta con fuentes de generación de energía, altos niveles de humedad, calor y otros factores que deberían tomarse en cuenta.

“Solo porque nació en Tabasco no es razón suficiente. En tres ocasiones he subido a tribuna con este tema y hemos estado reuniones con órganos de la sociedad, cámaras empresariales del norte, centro, sur, con la propia Comisión Reguladora de Energía, con la CFE, para tratar de trazar una ruta porque no es fácil y la voluntad del presidente ayudaría mucho, lamentablemente no la tiene en este caso y lo lamento”.

Dijo que seguirán insistiendo pues debe tomarse en cuenta lo que se sufre en Veracruz ya que la gente hace milagros para estar al corriente con el pago de sus recibos.

“Sin más ni más descartan el tema. ¿Por qué Tabasco sí y Veracruz no?, sería la pregunta. Vamos a insistir por la vía institucional. Que en Veracruz se haga justicia porque es el estado que mayor cantidad de energía genera en el país porque tenemos a Laguna Verde. Somos de los estados más poblados, hay condiciones de calor y la sensación térmica se eleva mucho”.

Puntualizó en que Veracruz debe dejar su condición de marginación respecto a las tarifas eléctricas pues no hay argumentos para ello.