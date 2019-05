Pobladores de este municipio se quejaron de la actitud prepotente que tomó personal del ayuntamiento, pues de buena fe recolectaron víveres para llevar comida y agua a los brigadistas que luchan por sofocar el incendio en el cerro de Sierra de Agua y ni siquiera les dejaron pasar.





De acuerdo con señoras que viven en la zona de la Unidad 2000 y colonia Unión y Progreso y La Corregidora, vecinos de ese lugar se ofrecieron como voluntarios en las labores para sofocar el fuego que desde hace varios días consume hectáreas del cañón de La Carbonera y que amenaza con llegar a colonias del municipio.

Mencionaron que el pasado jueves, esta gente estuvo laborando a la par de los brigadistas de diversas dependencias, haciendo en ese punto una brecha cortafuego.

Comentaron que entre vecinos hubo donaciones de alimentos y agua para llevarles a los brigadistas; sin embargo, aunque estaban a unos cuantos pasos en la parte más baja del cerro, personal del ayuntamiento les dijo que no podían pasar a dejar la comida.

“Un señor que sabemos que es biólogo y el director de PC son los que nos dijeron que no podíamos pasar, pero no buscábamos acercarnos al fuego, sólo acercarles las cosas pero no nos dejaron y hasta pusieron a dos elementos a cuidar que no pasáramos”, expresó la señora Flores.









Incluso, comentaron, mandaron a la policía para sacar a dos personas que les ayudaron a transportar el agua y los alimentos.

Mencionaron que esa situación molestó incluso a los propios combatientes, pues hasta se hicieron de palabras y les dijeron que se fueran.

Cabe mencionar que este incendio sigue sin control, pues de acuerdo con la misma gente, se ve que el fuego ya pasó la zona que estuvieron limpiando el jueves, posiblemente por el mismo viento que se registra en ese punto.