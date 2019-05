Al mes, en las oficinas del Instituto Federal de Defensoría Publica (IFDP) sólo se reciben cuatro quejas por negligencias médicas, esto se debe al desconocimiento que tiene la ciudadanía de acudir a esta instancia donde se les ayuda a promover un juicio de amparo indirecto.





Juan Antonio Martínez Díaz, asesor jurídico federal adscrito a Coatzacoalcos, informó que la población diariamente es víctima de diversas omisiones por parte del sector salud, las cuales no son denunciadas ya que consideran que no proceden de manera legal.

“ Desde que no les proporcionen el medicamento, que la instancia no cuente con el especialista, el hecho de que no le programen la cita en el tiempo que se requiere, cirugías mal realizadas, cuando una persona acude a un hospital privado para darse atención porque en la suya no lo atendía, todo esto es motivo de promover amparos”, expresó.

Indicó que el Instituto Mexicano del Seguro Social es la dependencia que encabeza el primer lugar en quejas, seguido de hospitales públicos.

Sin embargo, desde hace ya varios años se creó el área de Defensoría Pública con la finalidad de dar asesoría gratuita a los ciudadanos que lo requiera.









“Esta área se creó por la necesidad de la ciudadanía de recibir atención jurídica gratuita, de contar con un abogado que los oriente y este instituto viene a tratar de solventar esta problemática y esta solución, “, agregó.

Cabe destacar que también se atienden casos que tienen que ver con regularizaciones migratorias, bancos, CFE, Infonavit, Fovissste, entre otras.

“Por citar algunos ejemplos atendemos casos como multas impuestas por la Comisión Federal de Electricidad, retiros no reconocidos de la tarjeta de crédito o debito, son asuntos civiles donde podemos intervenir y en cuestiones administrativas”, detalló.

Por ello los ciudadanos deben conocer que en el Poder Judicial de la Federación, existe una instancia encargada de dar atención a todos los habitantes que requieran asesoría legal. Lo pueden hacer de manera personal o a través de los números telefónicos en donde se les proporciona una cita, sólo deben comunicarse al 019933551589, 019934120374, 018002018673.