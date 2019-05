Padres de familia de la Liga Azules de Coatzacoalcos, categoría 5-6 años Infantil se manifestaron, ya que José Espinosa, jefe de adquisiciones de Tesorería del Ayuntamiento, les canceló de última hora un camión con el que apoyaría el traslado de 11/menores a la ciudad de México.





En representación de esta ciudad, acudirán el 6 de junio al torne 'Selección de Béisbol 2019', siendo apenas el miércoles 22 de mayo que les cancelaron la unidad que requiere de una inversión de aproximadamente 42 mil 500 pesos.

'Apenas antier en la noche hable con José Espinoza quién se portó grosero y dijo que ya no nos darían el autobús porque no había presupuesto y hasta me dijo qué quieres que lo pague de mi bolsa cosa que no me pareció", expuso, Perla Elizabeth Jiménez López, madre de familia.

Además mencionó que todos los gastos que les implica el viaje están corriendo por parte de los padres de familia y únicamente contarían con el apoyo de la unidad, de la que cotizaron el costo el cual oscilaba en el monto antes citado.

