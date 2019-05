La líder del Colectivo Solecito, Lucía de los Ángeles Díaz Genao, aseguró que con el fiscal Jorge Winckler la procuración de justicia se convirtió en un asunto mediático.





Por esta razón consideró que era de esperarse que personajes como el ex fiscal, Luis Ángel Bravo, salieran de prisión y recibieran arraigo domiciliario mientras se desarrolla su proceso por desapariciones.

Hay que recordar que el miércoles Bravo Contreras, así como el ex director de Servicios Periciales Gilberto Aguirre y la delegada de la policía ministerial, Carlota Zamudio, obtuvieron un cambio de medida cautelar para dejar el penal de Pacho Viejo, en Coatepec, tras permanecer casi un año en la cárcel con prisión preventiva.

Un día antes, el martes 21 de mayo, ocurrió lo mismo con María del Rosario Zamora González, “La Chacala”, exdirectora de Investigaciones Ministeriales.

Todos los ex funcionarios de la Fiscalía fueron señalados por el organismo a cargo de Winckler Ortiz de desaparición forzada en su modalidad de ocultar información.

“La liberación era de esperarse porque estaba en prisión preventiva (…); lo que le correspondía a la Fiscalía era lograr una sentencia condenatoria.

“La Fiscalía no engrosó este expediente porque no hizo ninguna investigación creyendo que todo lo iba a conseguir comprando declaraciones y confesiones y así no funciona la justicia”, opinó sobre este tema Díaz Genao.

Agregó que lo que está ocurriendo en estos casos es desafortunado pues se hace evidente que imperará la impunidad, sin importar los señalamientos contundentes que hay en contra de varios ex funcionarios del gobierno de Javier Duarte.

“Veo la justicia prácticamente inalcanzable con este tipo de fiscales, sabemos que hubo un uso mediático de la procuración de justicia y todos estamos pagando los resultados esos trabajos hechos de manera inepta y posiblemente hasta corrupta.

“Tenemos gente que posiblemente sí es culpable y ahora está libre; eso es imperdonable”, consideró Díaz Genao.

Añadió que esto también implica al Poder Judicial, a cargo del magistrado presidente Edel Álvarez Peña, debido a que los jueces como Alma Aleida Sosa Jiménez se convirtieron en una comparsa de malas prácticas.