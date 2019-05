La directora general del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Verónica Aguilera Tapia, aseveró que es competencia de la Fiscalía General del Estado (FGE) las denuncias por desaparición de mujeres y niñas en Veracruz pues el organismo a su cargo desconoce de ello.





Dijo desconocer que dentro del territorio veracruzano existan casos de trata de personas, como lo han dado a conocer organizaciones civiles sumadas al Observatorio Nacional contra el Feminicidio.

“Eso no es verdad, muy posiblemente puede ser en los DIF municipales. No tenemos conocimiento de ello, no nos ha llegado ningún dato. Nosotros no tenemos registrado nada de eso, ni en procuraduría”, evadió.

Por otra parte, Aguilera Tapia dio a conocer de la convocatoria para las personas mayores de 14 años con alguna discapacidad para que sean partícipes de la Sección Inclusiva de la Compañía de Danza del sistema DIF estatal.

En ese tenor, calificó de urgente que sea fortalecida la inclusión en todos los sectores sociales así como espacios públicos, también apoyar la inclusión en el arte, la cultura o recreación de personas que tengan alguna discapacidad.









Dio a conocer que parte de los requisitos son tener más de 14 años de edad, gusto por la danza, su asistencia a los ensayos requeridos, así como afinidad por trabajar en equipo, disponibilidad de tiempo para participar en las presentaciones de esta compañía de danza, vivir en Xalapa o zona metropolitana y tener autorización del padre o tutor en caso de no alcanzar la mayoría de edad.