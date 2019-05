La encargada de despacho del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos Humanos (CEIGDH) del Congreso del Estado, Mónica Mendoza Madrigal, rechazó ser “aviadora”, o una persona que cobra sin trabajar.





Esto al explicar que pidió licencia a su cargo como trabajadora en el Colegio de Bachilleres del Estado (COBAEV) para poder desempeñar sus nuevas funciones.

Por lo anterior calificó como ofensivas las publicaciones que la señalan como supuesta “aviadora”, subrayando que todo el tiempo había desempeñado su trabajo en el COBAEV, información que es pública, de ahí que señalarla de lo contrario es violencia de género.

“Estaba en funciones en el desempeño de mi cargo y hay evidencia de ello y lo pueden obtener; los registros están ahí”, declaró en entrevista.

Añadió que tras ser designada como encargada del CEIGDH optó por solicitar licencia y enfocarse en su nueva función, de ahí que descartó cualquier problema legal.

“A partir del momento en el que fui informada que me nombrarían aquí en el cargo solicité licencia sin goce de sueldo para evitar; podría hacerlo por Ley, porque las horas me lo permiten (…) pero no lo haré.

“He esperado este espacio durante mucho tiempo y lo he hecho todo de manera pública y no desperdiciaré la oportunidad”, mencionó.

Recordó que la anterior encargada del centro dejó el puesto y una persona se amparó en contra del proceso de selección que implementó el Congreso del Estado para renovar la dirección.

Por esta razón dependerá del Poder Judicial resolver si la persona que impugnó tiene la razón, en caso contrario podrá continuar el proceso legislativo en el que participa buscando la dirección del Centro de Estudios.

En cuanto a las empleadas que optaron por renunciar tras su designación dijo lamentar su decisión, agregando que estaban en su derecho.