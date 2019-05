La edición 2019 de las 100 Mujeres Más Poderosas de México reúne en sus páginas a las más prominentes líderes nacionales de la actualidad, desde empresarias, ejecutivas y políticas, hasta activistas, deportistas y artistas, que han destacado notablemente durante el último año en cada una de sus trincheras. Se trata de mujeres que, más allá del éxito que han obtenido, están inspirando a aquellas jóvenes y niñas que vienen detrás para que sigan su camino y superen cualquier obstáculo que aparezca ante ellas.





Ganadora del All Around del Campeonato Mundial de Gimnasia en Alemania

La pequeña veracruzana Bibi Wetzel, con apenas 12 años, se convirtió, el año pasado, en ganadora del All Around dentro del Campeonato Mundial de Gimnasia para Atletas de Alto Rendimiento con Síndrome de Down, celebrado en Alemania.

A pesar de su corta edad, Bibi ha participado también en otras competencias de trascendencia global dentro de esta disciplina, como lo son los Juegos de la Trisomía, donde ganó cinco medallas, y el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística de Síndrome de Down.









Rocío Nahle | Secretaria de Energía

“Las mujeres no queremos más que los varones; queremos lo mismo”

Tiene a su cargo el proyecto más ambicioso del sexenio: la construcción de una nueva refinería en el estado de Tabasco, con un valor estimado de 8,000 mdd. El objetivo es acabar con la importación de combustibles desde Estados Unidos.

La secretaria de Energía considera que el poder debe usarse con un único fin: “Si no se usa para servir, termina en lo que hemos visto en los últimos años”, dice la funcionaria, en entrevista.

La encargada de la política energética del país reconoce que las mujeres están obligadas a esforzarse el doble, más aún si trabajan en la industria energética, dominada históricamente por los hombres.

Nahle es ingeniera egresada de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Su carrera comenzó en el estado petrolero de Veracruz en la década de 1980, desempeñado cargos de ingeniera supervisora en Pemex, incluidos sus complejos petroquímicos de Pajaritos, Cangrejera y Morelos.

En otros tiempos, ha sido integrante de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados, y de las Comisiones Especiales de Recursos Hidráulicos, Cuenca de Burgos y para el seguimiento a los órganos reguladores del sector energético.

Su trayectoria en el campo de la energía se ha desarrollado de la mano de su militancia legislativa sobre la defensa de los derechos de las mujeres, pero sin plantear una batalla de géneros, pues afirma que “las mujeres no queremos más que los varones; queremos lo mismo”.

Para Nahle, la tenacidad y la congruencia son valores clave para abrirse paso en el sector energético.

“Congruencia con lo que dices, sabes y manifiestas; y, a veces, podrán no gustar declaraciones o señalamientos, pero, cuando las cosas están mal, hay que decirlo; y cuando están bien, también. Las mujeres debemos ser tenaces”, agrega.