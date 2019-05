Aproximadamente más de 300 mil habitantes de Coatzacoalcos están padeciendo por la escasez del agua, y ante dicha situación los porteños están dispuestos a pagar al precio que sea con tal de tenerlo en sus hogares.





“Estoy checando cuanto me va a costar para llenar la cisterna, cuando no hay agua uno está dispuesto a pagar porque no lo tenemos y la verdad es que lo necesitamos para hacer nuestras actividades diarias”, expresó Lucy Hernández Ramos

Especialmente con el cambio climático actual, el problema de la sequia se está haciendo cada vez más extremo. Desde tiempos inmemoriales, el agua ha sido siempre el recurso principal para determinar los asentamientos, la producción de alimentos, el comercio y la vida humana.

Hoy más que nunca la ausencia del vital líquido se resiente en los hogares ubicados al poniente de la ciudad tal es el caso de la colonia Divina Providencia en donde llevan más de dos meses esperando que al abrir la llave caigan algunas gotas para cubrir las necesidades del hogar.

Los habitantes indicaron que una vez por semana llegan pipas de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV), pero es insuficiente para abastecer a todos los hogares, y sólo quienes tienes las posibilidades económicas optan por pagar a privados para que les llenen los tinacos.

“Sí llegan pipas particulares a vender, estoy esperando a que lleguen para saber cuánto me va a costar llenar la cisterna porque no tenemos otra opción, las de la CAEV son insuficientes, sólo nos dan para unas cubetas y no nos alcanza para toda la semana”, reiteró.

Es preciso mencionar que el fenómeno natural de la sequia está afectando a 125 municipios de la zona sur de los cuales 82 municipios son considerados “altamente secos”, 54 con sequía moderada, 66 con sequía severa y 5 municipios más donde la sequía es extrema, esto de acuerdo a datos de Jessica Luna, meteoróloga de la Comisión Nacional del Agua.

La especialista también indicó que los municipios más afectados por esta repentina escasez de agua están en el sur de Veracruz y son Texistepec, Sayula de Alemán, Jesús Carranza, Hidalgogitlán y Uxpanapa.