Enfermos y familias que acuden a la clínica de subzona número 26 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no sólo se tienen que enfrentar el déficit de atención y falta de personal sino también a la escasez de medicamentos, lo que provoca que no puedan surtir su receta médica al cien por ciento.

Los derechohabientes, inconformes por esta situación, denunciaron que en la mayoría de las ocasiones que acuden al hospital por alguna revisión o padecimiento tienen que regresarse con las manos vacías, porque no pueden surtir su receta médica y desconocen cuándo lo podrán hacer, pues no se sabe en qué tiempo llegarán las medicinas para la farmacia.

La problemática se agudiza aún más cuando son pacientes de escasos recursos los que no pueden acceder en este nosocomio a todos los medicamentos que necesitan, ya que se ven imposibilitados de comprarlos, principalmente si se trata de algún medicamento de control.

Ello, expusieron que los obliga a tener que ir en varias ocasiones a la farmacia, lo que conlleva tener que erogar dinero que en algunos casos no tienen, sobre todo para los pacientes que se encuentran internados ya que tienen que trasladarse hasta la zona centro de la ciudad, teniendo que recorrer una distancia considerable y gastar en el transporte si no cuentan con vehículo particular.









Los inconformes, quienes solicitaron el anonimato, aseguraron que está empeorando la falta de medicamento en el hospital sin que haya iniciativa para remediar el problema, pues incluso el propio director del nosocomio reconoció recientemente que hay un déficit en el mismo por la falta de especialistas, equipo médico y ahora hasta medicamentos.

Urgieron a las autoridades responsables a atender las demandas de los derechohabientes, quienes ya están cansados de tantas carencias pues estas los ponen entre la vida y la muerte.