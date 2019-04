La titular de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Ariadna Selene Aguilar Amaya, confirmó que ha sido objeto de amenazas, afirmando que esto de se deriva del orden administrativo que se inició desde el pasado 1 de diciembre en la dependencia.





“Me han hablado, me han amenazado, corren rumores de que me van a levantar, etcétera; ahora me hago acompañar por mis compañeros de trabajo para no andar sola”, acusó.

En entrevista recordó que al iniciar su gestión se encontraron diversas irregularidades, donde destacaban trabajadores dados de alta que no se presentaban y cobraban, así como otros que no fueron ubicados en la propia estructura de la Secretaría.

Es por lo anterior que se procedió a aplicar la ley y el reglamento, donde se han cesado y dado de baja a varios trabajadores, así como también una reestructuración de la dependencia, donde además se recortaron salarios de altos funcionarios para lograr ahorros que se puedan aplicar en el bienestar de la educación y los estudiantes veracruzanos.

“Hemos encontrado muchas irregularidades no nada más de la administración pasada sino de muchos vicios que teníamos; ha habido muchos ceses de maestros que no están, ni eran maestros ni estaban como tenían que estar. Ese es el orden que estamos poniendo”, apuntó.

Esta situación, reconoció Águilar Amaya, generó diversos problemas, entre ellos el recibir amenazas anónimas, en algunos casos hechas contra sus familiares.

Sin embargo la Oficial Mayor dejó en claro que continuarán las acciones que planteó el Ejecutivo del Estado en su política de austeridad para lograr un mejor aprovechamiento de los recursos, a pesar de estas situaciones.

Asimismo negó que cuente con seguridad especial o que vaya a solicitarla; sin embargo, señaló que se da aviso a Seguridad Pública de las actividades que realiza en diversos puntos.

“No, creo que esos privilegios –contar con seguridad especial-, el señor gobernador lo sabe, que he tenido estas amenazas. Tenemos que seguir trabajando”, explicó.

En ese tenor afirmó que el compromiso que asumió con Veracruz y con el gobernador está vigente, por lo que continuará con estas acciones que buscan en todo momento mejorar la situación de la educación en Veracruz.

“No vamos a claudicar, es una encomienda que el gobernador nos hizo y que es necesaria porque los maestros, y lo digo como maestra, hemos esperado mucho el momento que se haga justicia a nuestro trabajo, poco a poco pero vamos a ir regularizando”, finalizó.