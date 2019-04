La paridad de género no puede definirse por el número de mujeres en cargos de la función pública, sino en su papel en la vida diaria y el respeto a sus derechos, pues no puede hablarse de paridad si siguen ocurriendo feminicidios, por ejemplo, expuso en entrevista Sandra Soto, presidenta del Comité Directivo Estatal de la Asociación Nacional Unidad Revolucionaria (ANUR) del PRI Veracruz y Dirigente Nacional del Movimiento Femenil Revolucionario.





Y es que recordó que dos alertas por violencia contra las mujeres han sido emitidas para el estado de Veracruz, ante lo que no hay una respuesta de acción clara para revertir el grave problema, lo cual sigue dejando en una condición de vulnerabilidad grave a las mujeres en el ámbito social.

"Yo creo que el papel en esta actualidad en la política estatal y nacional, más allá de la paridad que ya se ha cumplido, tiene que ver con la responsabilidad social que tenga cada una de ellas... Hay graves ausencias en el tema de las mujeres en la política estatal y nacional".

Ante ello, enfatizó, el llamado es a actuar ante las alertas y para que haya reales políticas públicas en favor de las mujeres.

Sandra Soto hizo hincapié en que las mujeres que están en los puestos de elección popular, "tendrán que demostrarnos que están ahí para defender los temas, causas y problemas de las mujeres. Desafortunadamente no está pasando".

Al respecto, lamentó que no haya defensa de las mujeres a temas como estancias infantiles y refugios.

"Estamos hablando de retrocesos de las mujeres en el ámbito nacional, no el ámbito político sino en el ámbito social... Nosotras estábamos luchando porque hubiera estancias de 24 horas en la zona de la frontera, y nos las quitan; estamos hablando de que los refugios están en tela de duda si existen o no, estamos hablando de que no hay presupuestos mayoritarios para las mujeres", opinó la priista.

La Dirigente Nacional del Movimiento Femenil Revolucionario, del PRI, acentuó que las mujeres que están en los cargos públicos tienen un doble compromiso, fortalecer el trabajo de las mujeres y ser las pioneras en el trabajo para lograr una paridad en el ámbito de lo social.

"Ese es el detalle, no que lleguemos cincuenta o cien a los cargos públicos, el detalle es que lleguemos defendiendo las causas y los derechos de las mujeres".

Este 11 de abril, el PRI estatal reconoció a mujeres militantes del partido, por su trayectoria y trabajo, entre ellas: Esther Aguiluz, Leticia Zepahua, María Domínguez, Rosa Aurora Casarín, Luz Guzmán y Esperanza Burela, la dirigente estatal Lilian Zepahua, así como a las ya fallecidas Acela Servín y Marjorie Oropeza.