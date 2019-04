Una jueza federal difirió para mayo la audiencia inicial de imputación contra el general brigadier Eduardo León Trauwitz, ex funcionario de seguridad en Petróleos Mexicanos (Pemex).





“Vamos esperar a la siguiente audiencia a ver de qué se nos acusa. Yo tampoco tengo idea”, expresó el general, quien señaló que ha vivido meses de angustia luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusó de su probable responsabilidad en el robo de hidrocarburos a la paraestatal.

“Afortunadamente -añadió-, me están pagando en efectivo en la Secretaría de la Defensa Nacional, no me pueden depositar a mis cuentas, pero me pagan en efectivo mi salario. Vamos a esperar a ver de qué nos acusan”. Añadió que espera que la acusación en su contra no sea un asunto político.

Este miércoles debió celebrarse la audiencia inicial de imputación en contra del general Trauwitz y otros 18 imputados; sin embargo, la jueza de control de procesos penales federales con sede en el Reclusorio Sur, Angélica Lucio Rosales, la difirió para mayo y ordenó que se abra carpeta de investigación para indagar la posible filtración de los datos personales de los imputados.

Manifestó que el Ministerio Público Federal incumplió con el deber de entregar copias de la carpeta de investigación completa a la mayoría de los abogados o se las entregó incompleta y dio como plazo cinco días hábiles para que la representación social entregara los tomos digitales y 15 días para que lo haga en copias.









CON INFORMACIÓN DE ARISTEGUI NOTICIAS