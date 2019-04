A través del Programa de Atención a la Salud Social (PASS) decenas de personas con obesidad, sobrepeso, hipertensión y diabetes, han logrado mejorar su calidad de vida.





Al respecto, el señor, Fernando José Vidal López, de 67 años de edad, ingresó a este programa en agosto del año pasado, tras haber sido detectado con hipertensión, por lo que su médico general lo refirió al Centro de Seguridad Social, ubicado en la colonia Puerto México; para ser integrado al PASS.

En este programa ha podido mejorar su salud, al realizar actividad física, tener una mejor alimentación y continuar con sus medicamentos.

“Antes me agitaba al subir escaleras o hacía algunos movimientos y me dolía la espalda, pero ahorita ya lo puedo hacer sin ningún dolor, me siento flexible y completo”, refirió.

Es por ello que invitó a la población derechohabiente del IMSS, participar al PASS para que puedan cuidar su salud e incluso mejorar su estado de ánimo, debido a que en este programa podrán convivir con más personas.

“La ciudadanía debe de aprovechar esta atención porque no en todos lados se pueden encontrar, es gratuito y podemos ganar mucho, mejorar nuestra salud”, finalizó.