Consuelo Flores Moreno, expresó su inconformidad por la falta de aire acondicionado dentro del área de pediatría del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), de Coatzacoalcos, teniendo que comprar ventiladores para sus familiares internados, debido a las altas temperaturas que se registran.





Flores Moreno derechohabiente originaria del municipio de Las Choapas, contó que su hijo ingresó el martes por la mañana, ya que lo operaron del tendón de Aquiles y es uno de los varios pacientes internados que junto con sus familiares que los cuidan sufren por la situación.

“No hay clima él está con otros niños en el área de pediatría y tuvimos que comprar un ventilador, porque como no somos de aquí no tenemos familia para por lo menos pedir uno prestado, y los que no pueden comprar o no tienen se tienen que estar soplando tanto a los pacientes como los que esperan por ellos; y la verdad el paciente más se fatiga y es un gasto que no contemplaban”, expresó.

Agregó que el área de urgencias es otra de las que carecen de aire acondicionado, donde la aglomeración de gente es más y el calor se siento muchos más lo que hace que la gente utilice remedios provisionales para refrescarse.

“De la situación nadie dice nada, lo que sí es de reconocer es que el trato del personal es bueno y sí hay medicamentos en la Clínica-Hospital, porque en lo que es el nosocomio ‘Pedro Coronel’ de Las Chopas desde hace cinco años no hay clima, no hay camillas, medicina y tampoco personal, allá son mucho más las necesidades”, reveló.

Por último pidió a las autoridades correspondientes haya más inversión para las instancias de salud, ya que hay muchas necesidades, además que ella como trabajadora en la educación le descuentan por el servicio de salud que obtiene del ISSSTE.

Es preciso recordar que desde el pasado 2 de marzo algunas áreas de la institución médica han sufrido la falta de aire acondicionado, situación que todavía continúa afectando a los afiliados.

EL IMSS 36 CARECE DE MÉDICO INTERNISTA Y NO HAY ATENCIÓN DE DIRECTIVOS PARA AFILIADOS

Alejandro Ambrosio, afiliado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), General de Zona 36, de Coatzacoalcos habló sobre la falta de médicos, puesto que desde diciembre del 2018 no ha podido recibir la atención necesaria por dicha situación.

“Vengo el miércoles 10 de abril y me encuentro con la misma situación la falta de personal profesionista, además se echan la bolita el subdirector, con el director y la jefa de coordinadores, quien dice que no está en sus manos hacer nada, nos traen vuelta y vuelta como para aburrirnos, y si nos dan cita es para dos a tres meses y nuestras enfermedades requieren la atención”, expuso.

Por su parte Felipa Ruíz, otra derechohabiente se quejó de la falta de médicos para el área de medicina interna, además de la falta de atención por parte del director de la instancia de salud.

“Necesitamos médicos de medicina interna porque si no perderíamos las citas para la operación que le tienen que hacer a mi esposo David Hernández de los Santos, quien además ya no puede estar pidiendo permisos porque él está trabajando”, finalizó.

Cebe decir que este hecho no es reciente pues en lo que va del año este medio impreso ha documentado diversas declaraciones por la misma situación y la falta de equipo médico como sillas de ruedas y camillas, sin tener desde entonces una respuesta del hospital que hable sobre la situación.