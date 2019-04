Las oficinas operadoras de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV) en Minatitlán, no atiende quejas de usuarios de su ciudad, pero sí la de municipios vecinos, este miércoles trabajadores de esta dependencia reparaban un problema de drenaje en la calle Miguel Alemán esquina Francisco I Madero, colonia Díaz Ordaz de Cosoleacaque.





Mientras la lluvia de inconformidades se hace presentes tanto en las oficinas como en la página de la Caev Minatitlán, por el caos que genera la falta de suministro de agua, parte de sus trabajadores son asignados a un área que no es de su jurisdicción.

“El no ser responsable de los asuntos Municipales, no nos limita atenderlos. #Agradezco a la #CAEV Minatitlán su invaluable apoyo en la solución de #Problema del drenaje de la calle Miguel Alemán Esq Fco I Madero, de la Díaz Ordaz, del Municipio de #Cosoleacaque, que aunque no le corresponda, hoy en esta nueva etapa de gobierno tenemos que hacer equipo.” posteó el diputado federal por Cosoleacaque, Manuel Gómez Ventura.

“Gracias al titular de la CAEV Minatitlán, a los trabajadores de la misma y por supuesto a los #Vecinos afectados, juntos haremos la vaquita para comprar los materiales que se usarán en dicha reparación. Solo no puedo solucionar los problemas, pero si me sumo como un simple ciudadano, siempre y cuando también los ciudadanos se sumen. #Juntosharemoshistoria.” continuo el agradecimiento el legislador.

Acciones que han calificado algunos ciudadanos con el refrán ya conocido de candil de la calle y oscuridad en su casa, además de poner en duda desvió de recursos.