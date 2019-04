Trabajadores sindicalizados al servicio del Instituto de capacitación para el trabajo del Estado de Veracruz (ICATVER), se manifestaron este miércoles para demandar lo que han considerado un acoso laboral y violación a, contrato colectivo del trabajo por parte del director general de esa dependencia, Miguel Ángel Jácome Domínguez.





Encabezados por su secretario general, delegación Acayucan, licenciado Milton Susilla Cervantes; los empleados adscritos a la unidad Acayucan del Sindicato auténtico de trabajadores al servicio del Icatver, adheridos a la Confederación de trabajadores de México (CTM) manifestaron estar siendo víctima de una persecución por parte de dicho funcionario, quien ha estado pidiendo su renuncia y a otros, incluso, ha despedido sin existir motivo, además de que existe nula promoción de la unidad y las capacitaciones que ofrece.

Al no haber promoción, dijo Milton Susilla, no hay alumnos y sin éstos, no hay clases y tampoco pago para todos los capacitadores, lo cual afecta gravemente al Instituto y a los mismos alumnos.

Expresó que se viola el contrato colectivo del trabajo pues al despedirse a empleados sindicalizados, no se cumplen con los acuerdos pactados, pero además, la falta de apoyo a la Unidad, genera desconcierto y ausencia de inscripciones para los nuevos cursos que ellos mismos se ven obligados a promover con sus propios recursos pues la dirección general ha cancelado todos esos gastos.

En un comunicado, los trabajadores piden la intervención del gobernador Cuitláhuac García Jiménez a fin de que se les apoye con el cese del despido y acoso laboral que está haciendo el director general, Miguel Angel Jácome Domínguez.