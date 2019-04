La Universidad Veracruzana (UV) galardonó con el "Doctorado Honoris Causa" al biólogo y ex rector de la UNAM, José Sarukhán Kermez, así como al cineasta Arturo Ripstein.





En sesión solemne, en el marco de la Feria Internacional del Libro Universitario (FILU), la rectora Sara Ladrón de Guevara entregó las preseas y diplomas a los galardonados, la noche de este martes 9 de abril de 2019.

PREFIERO LA REALIDAD DE MIS PESADILLAS: RIPSTEIN

"El único propósito del arte es el despropósito. De mis mejores maestros aprendí que uno debe evitar a toda costa traicionar lo que te dicen las tripas, el corazón y los ojos, mis instrumentos fundamentales; a veces pude cumplirlo. He filmado y filmado mucho, siempre he intentado que la realidad no reduzca mi cine, mi cámara, mis sueños, mis pesadillas. Lo pensé alguna vez: prefiero la realidad de mis pesadillas que las pesadillas de la realidad. Hoy ya viejo, de pelo blanco y una carrera a cuestas, quiero agradecerle a mis maestros, a los de antes y ahora mismo un puñado de cineastas más jóvenes que yo, que me sigan enseñando el rumbo por el cual se filma con la ambición de hacer poesía, de hacer arte", expresó Arturo Ripstein, en su mensaje.

El Honoris Causa 2019, distinguido cineasta, adoptó a la Universidad Veracruzana como nueva "alma máter" y al resaltar el arte en su discurso, destacó particularmente que "no hay crecimiento sin cultura, no hay desarrollo sin cultura, no hay democracia sin cultura. La cultura es la única opción que tenemos para enfrentar a la barbarie".

Su amor al cine destacó en el discurso de Ripstein, de quien dijo "no es -el cine- un bien prescindible al que se tomará en cuenta cuando vengan tiempos mejores, porque cuando pensemos que han llegado esos tiempos mejores, ya no sabremos para qué queremos esos tiempos mejores, habremos perdido el rostro, la voz y el alma... El cine es un arma delicada, fina, lo sé, llevo más de 50 años haciendo cine".

Al hablar ante la comunidad universitaria y público en general, inspiró a las nuevas generaciones a hacer arte, para que de cualquier origen social, cualquiera que sean sus creencias, "creen sus obras en libertad, que hagan arte, ese arte que revuelve las entrañas, que destruye y que no propone salidas, pero que nos inunda de belleza".

CONOCIMIENTO GENERADO POR UNIVERSIDADES PERMITE A SOCIEDAD COHESIÓN PARA OPERAR DESTINO PROPIO: SARUKHÁN

Tras recibir el reconocimiento "Honoris Causa", el biólogo y quien fuera rector de la máxima casa de estudios del país, José Sarukhán Kermez, dedicó su mensaje a las nuevas generaciones para quienes dijo, es necesario generar conocimiento de la mayor calidad posible, para que el país pueda construirse.

"Este país no puede construirse si esto no ocurre adecuadamente, no tengo duda de que el mejor rédito a tales esfuerzos es que esas nuevas generaciones sean mucho mejores que uno. Yo me siento particularmente afortunado en este sentido, con alumnos de quienes he aprendido más de lo que les he enseñado".

Compartió con sus tutores y alumnos, el honor que recibió este 9 de abril de 2019, por parte de la Universidad Veracruzana.

Asimismo, destacó el papel de la universidad pública del país, que además de ser depositaria del conocimiento universal en todas las disciplinas para beneficio de las diferentes generaciones, "tiene también entre sus funciones generar un nuevo conocimiento acerca del entorno social y natural en el que se desarrolla la sociedad. Otra función central es la transmisión de este conocimiento a los estudiantes, dándoles la capacidad de generar ellos mismos nuevos adelantos en sus áreas profesionales y, finalmente, la función de hacer accesible ese conocimiento a la sociedad, traduciéndolo de manera que sea accesible y comprensible a todos, de otra manera el trabajo académico se aísla... esta transmisión es la que fortalece una robusta cohesión social que provea la libertad para determinar y operar un futuro propio, el futuro propio y el destino de casa sociedad".

Y es que la estabilidad y la viabilidad de las sociedades depende de manera central de la calidad de este nivel educativo, el nivel de educación superior, expresó el Honoris Causa 2019.