Similar a la situación que se vive con la instalación de las cámaras de video vigilancia colocadas por el Gobierno de Miguel Angel Yunes Linares, que se ha denunciado, no sirven en su mayoría y lo que es peor, se ha echado la culpa al proveedor; en el Hospital regional civil General Miguel Alemán González de Acayucan, ubicado en Villa Oluta; el equipo de rayos X cumplirá en junio dos años de haber sido traído pero no funciona porque no ha sido instalado.





La doctora Juana Marcela Sosa Sánchez, jefa de la jurisdicción sanitaria número 10 con sede en San Andrés Tuxtla, afirmó que efectivamente existe un equipo de rayos X, que no da el servicio… “Si hay un aparato nuevo, pero la compañía no ha venido a ponerlo y no se puede poner porque pierde la garantía, ese equipo de rayos X lo trajo el otro gobierno y otra compañía y esa compañía tiene que venir a ponerlo”, explicó.

El nuevo director del Hospital Regional civil, José Angel Guillén Cubillas, señaló que se desconoce cuales son los motivos por el cual, la empresa proveedora no ha venido a instalarlo, pero el equipo está dentro del nosocomio. El preguntarle si habrá de denunciarse penalmente esa irresponsabilidad, el galeno sostuvo que no, que primero de agotará el dialogo para lograr que el equipo funcione.

En junio del 2017, el entonces Presidente Municipal, Marco Antonio Martínez Amador y el director del hospital, Javier Reyes Muñoz, celebraron la llegada del equipo, señalando que su valor alcanzaba casi los dos millones de pesos.

En diciembre pasado, en una visita al nosocomio, la profesora Deysi Juan Antonio, diputada local uninominal de este distrito electoral, prometió gestionar la colocación del equipo existente debido a la gran demanda que existe sobre ese servicio y que hasta el momento, sigue sin operar.

El hospital tiene alrededor de once años sin dar servicio de rayos X, por lo que los pacientes tienen que acudir a clínicas particulares, costeando para eso, el traslado en ambulancia y los estudios correspondientes.

HOSPITAL SIN AMBULANCIA

El nuevo director del Hospital Regional civil, José Angel Guillén Cubillas, dijo ayer al recibir la titularidad del nosocomio que entre las carencias físicas está el que el equipo de anestesia, una se encuentra descompuesta y otra, está obsoleta, no cuenta con ambulancia, hace falta equipo de sutura, medicinas y soluciones.

El hospital atiende a ocho municipios, incluso de otros estados como Oaxaca; y requiere de pediatras, anestesiólogo y ginecólogos así como 20 enfermeras.