Ante el creciente número de feminicidios registrados en el estado, la noche de este lunes fue tendencia nacional en twitter el hashtag #AltoFeminicidioEnVeracruz.



A este se sumaron activistas, asociaciones, y mujeres de la sociedad civil del estado y otros lugares del país quienes llamaron al gobierno de Veracruz a hacer su trabajo.



Cuentas como Hijas de la Mx tuitearon mensajes como Las #HijasDeLaMx exigen una pronta solución a la inseguridad que viven las mujeres en Veracruz, muchas voces fueron calladas, pero hoy alzamos la voz para pedir #AltoFeminicidiosEnVeracruz.



Exhortó al gobernador Cuitláhuac García Jiménez “hacer su trabajo” y al fiscal general del estado Jorge Winckler Ortiz un “pronto esclarecimiento” de los casos.



Otras cuentas como @IvettedlCr escribió: Dos meses y Veracruz se convirtió en primer lugar en feminicidios, cuenta con Alerta de Género Contra las Mujeres, no hay acciones contundentes de prevención, no están trabajando en desarrollar los programas respectivos #AltoFeminicidiosEnVeracruz



Otro texto fue de Fer Betancourt quien escribió: Lista de feminicidios del mes de enero 2019. No las olvides @CuitlhuacGJ ahí vienen sus nombres, la fecha de su asesinato y como ocurrió.



Activistas como Araceli González Saavedra del colectivo Equifonía tuiteó: La estrategia gubernamental Cero Tolerancia a la Violencia contra las Mujeres es ambigua y sin un mecanismo de coordinación entre las instituciones #AltoFeminicidioVeracruz



El gobernador Cuitláhuac García Jiménez respondió a uno de esos tuits explicando que ya presentaron la estrategia integral Cero Tolerancia a la Violencia contra las Mujeres y las Niñas en Veracruz.



“Estamos trabajando en la prevención, atención y sanción de dichos delitos”, escribió.