El Secretario de gobierno, Erick Patrocinio Cisneros Burgos, acusó a la Fiscalía General de Justicia de ser un cómplice silencioso en el combate a los cárteles que operan en el Estado, pues afirmó que hasta el momento esa dependencia no ha logrado ningún detenido al respecto.





“De ciertos cárteles, no hay un solo detenido por la Procuraduría de Justicia del Estado, en este caso de la fiscalía. Existe una enorme complicidad, pero no solo eso, la complicidad cuando es acompañada de cinismo, es muy delicada y este señor no solo es cómplice, quedarse callado es hacerse cómplice silencioso, nosotros no vamos a ser cómplices de nadie y menos en el ámbito de procuración de justicia, que es lo más ha lastimado a los veracruzanos, durante muchos años” dijo en entrevista, luego de que encabezara la inauguración de una jornada del registro civil y salud itinerante en esta cabecera municipal, acompañado del Presidente de la junta de coordinación política del Congreso del Estado, Juan Javier Gómez Cazarín, la diputada local Deysi Juan Antonio, el legislador federal, Eulalio Ríos Fararoni y el alcalde Jorge Alberto Quinto Zamorano.

El encargado de la política internada Veracruz, quien anunció la llegada del gobernador Cuitláhuac García Jiménez para el próximo 25 de abril a esta cabecera, con motivo de la presentación de los programas de apoyo al campo; sostuvo que en la pasada reunión de los tres poderes, el ejecutivo, legislativo y el judicial; se acordó trabajar bajo un solo objetivo, que le vaya bien a los Veracruzanos y en materia de procuración de justicia, que verdaderamente exista.

“Que haya procuración de justicia, sin distingos, porque ahora resulta que un compañero que es secretario de educación pública, fue a presentar una denuncia contra unos, y resultó una denuncia contra él. Yo digo está bien, si cometió un delito, pero ¿ya resolvió los que han lastimado al estado o simplemente actúa por consigna?” agregó.

En su visita a Hueyapan de Ocampo, el Secretario de gobierno además de presentar una revista oficial donde se promoverá a los municipios que no tienen promoción relevante en los medios informativos y llamó a la prensa “a hablar también de lo bueno del gobierno del Estado”; señaló en entrevista para Imagen del Golfo, que entre el poder judicial, el legislativo y el ejecutivo, actualmente no ha habido diferencias…

“No ha habido diferencias, lo que ha habido intereses diferentes en el pasado, ahora en este gobierno lo que hay es interés de ayudar a la gente, por eso estamos coordinados tanto a nivel municipal, como federal y estatal, esa coordinación tiene que verse reflejado con la gente.

Lo que siempre ha existido es respeto a la separación de poderes, y ahora de lo que se está hablando es una extraordinaria coordinación que no es lo mismo que subordinación. Nos estamos coordinando en el ámbito de lo que la ley tiene para cada poder, buscando el bien común, un solo objetivo, de que a los Veracruzanos nos vaya bien a todos y no solo a unos cuantos”.

En la reunión, dijo, “se tocó el tema que tenemos que hacer para los veracruzanos, la verdad es que, el tema Winckler, no hay ninguna duda, no hay ningún veracruzano que no tenga duda de que su trabajo es verdaderamente deplorable, que no hay procuración de justicia y no es que lo diga un servidor, no es mi punto de vista, es que a diferencia de él que no conoce Veracruz, primera porque no es veracruzano y en segunda, porque no ha recorrido las comunidades como nosotros lo hacemos, desconoce muchas cosas, por lo tanto dice cosas que no atienden a la realidad, la realidad es su cabeza”.

Dijo que con el Fiscal Jorge Winckler Ortiz, no hay diferencias políticas, si no de objetivos…"No es un asunto de diferencias políticas, tiene que ver con la diferencia fundamental que es la procuración de justicia, nosotros no tenemos diferencias políticas con nadie, un ejemplo es el alcalde de este municipio que viene de extracción diferente al partido político que gobierna a nivel federal y estatal, eso no nos tiene en diferencia, al contrario, nos tiene en coincidencia porque buscamos el mismo objetivo, el bienestar de la sociedad, pero en el otro caso buscamos objetivos diferentes, no hay procuración de justicia, ustedes revisen, que de ciertos cárteles, no hay un solo detenido por la Procuraduría de justicia del Estado, en este caso de la fiscalía, existe una enorme complicidad.

Además de anunciar la construcción de un hospital de alta especialidad en Juan Díaz Covarrubias y un centro de salud en la cabecera municipal, el Secretario de gobierno encabezó la inauguración de la pavimentación de la calle Melchor Ocampo.