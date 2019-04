Ricardo Valera Ramos, un contramaestre acusado por el robo de un lote de joyas en 2015, interpuso una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por malos tratos en prisión y haber sido procesado irregularmente por una juez de control.





El activista Filiberto Luiz Rodríguez Pérez señaló que el pasado 25 de febrero se interpuso la queja luego de que Valera Ramos recibiera agresiones dentro del penal de Tuxpan, en donde está sujeto a prisión preventiva mientras concluye el proceso en su contra.

Explicó que Valera Ramos se desempeñó como suboficial en la Marina y fue puesto a disposición de un vicealmirante en retiro con residencia en Veracruz, para el cual trabajó durante 17 años.

No obstante, fue señalado como el responsable de un robo al interior de la vivienda de un lote de joyas con valor de 950 mil pesos, por lo cual fue denunciado ante las autoridades.

“Después de 17 años de un trato indigno, de ofensas por parte de él y su esposa, lo acusaron de un robo de un lote de alhajas por 950 mil pesos (...) Lo denunciaron en el fuero común, lo encerraron durante un año en el penal de Tuxpan; qué le espera a un interno si es de la Marina o el Ejército”.









Añadió que el proceso ha estado plagado de irregularidades debido a que a pesar de que no se pudo comprobar que Ricardo Valera fue el responsable del robo, las autoridades lo vincularon al caso.

“Compró al ministerio público, realizó una investigación muy a modo y mandan la averiguación previa con la jueza Alma Aleida Sosa y le dictó auto de formal prisión.

“Tenemos todas las pruebas analizadas, no se comprobó nada, no hay facturas, no hay huellas dactilares, no hay nada, los peritos que presentaron solo fueron de dicho. Le ponen robo agravado a pesar de que no se comprobó la procedencia de las joyas”.

Rodríguez Pérez indicó que llevan casi cuatro años de lucha y ahora se le suman los tratos inhumanos que Ricardo Valera recibe en el penal de Tuxpan, por lo que llamó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos intervenga en este tema.

“Hay tráficos de influencias, cohecho, porque siendo militar debió ser enjuiciado en tribunales federales pero compró a la autoridad estatal (...) No es posible que una persona de alto rango pueda mirar hacia abajo cuando este hombre tiene como único capital su trabajo”, planteó el activista.