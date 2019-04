Son muchas las personas que se plantean vender productos por Internet. Estas deben saber que en la actualidad existe un modelo de negocio que les permitirá hacerlo de manera rápida y sencilla. Se trata del dropshipping, un tipo de venta en la que el individuo solo hace de intermediario entre el proveedor y los clientes, por lo que no necesitará tener un inventario ni un local en el que almacenar los productos que comercializa.





El emprendedor tendrá que crear una página web atractiva, que consiga llamar la atención de los usuarios y que al mismo tiempo ofrezca una imagen seria y responsable en la cual aparezcan los productos que oferta. Los clientes serán los que se pongan en contacto con el minorista para realizar su pedido, quien se lo comunicará al proveedor para que lo prepare, lo empaquete y lo envíe en su nombre.

¿Cómo funciona exactamente el dropshipping?

A continuación se explica el funcionamiento del modelo de negocio dropshipping. Lo primero que tiene que hacer el individuo que quiere poner en marcha una tienda de dropshipping es contactar con un proveedor de confianza, el cual disponga de los productos que desea vender, y llegar a un acuerdo con él. Cabe mencionar que puede comercializar productos de distintos proveedores en su tienda online.

Posteriormente debe poner a la venta los artículos de las diferentes categorías elegidas en sitios de anuncios, redes sociales o en la tienda online. Esta última es la opción más recomendable, por lo que es buena idea combinarla con las demás alternativas.

Los consumidores accederán a la página web de la tienda en línea, añadirán el producto o los productos elegidos a su carrito virtual y llevarán a cabo su compra a través de los medios de pago disponibles. Será el proveedor quien se encargue del envío del producto al cliente final en nombre del propietario de la tienda en línea.

El minorista tiene que poner a la venta los productos que ofrece en su página web a un precio asequible, de tal modo que los consumidores prefieran comprar en su tienda online en lugar de en otra de la competencia. No obstante, el precio establecido también le debe proporcionar cierto margen de beneficio. El proveedor y el minorista tendrán que fijar las condiciones sobre la venta por acuerdo. Es lo que se conoce como “Contrato de Triangulación ”.

¿Cuáles son las ventajas del dropshipping?

Todo aquel que desea poner en marcha una tienda de dropshipping debe saber que no tendrá que invertir mucho dinero para hacerlo, y es que no necesitará un lugar en el que guardar o vender los productos, ya que nunca pasarán por sus manos. El propietario de la tienda online solo tendrá que invertir su dinero en la compra de productos a un proveedor y otros gastos derivados de la gestión y el funcionamiento de la plataforma elegida para dar a conocer su negocio. Esta es sin lugar a dudas la ventaja más significativa del dropshipping.

La gestión de un comercio electrónico es mucho más sencilla que la de un comercio físico, así como el manejo del mismo. Además, con este modelo de negocio el individuo no tendrá que preocuparse por el envío y empaque de los productos ni por el inventario, entre otros aspectos.

Como el minorista no se hace cargo de los productos de manera directa, no necesita un local en el que almacenarlos. Esto es una gran ventaja, ya que el individuo podrá ahorrarse el dinero del local y de los gastos derivados del mismo, tales como luz, agua, teléfono, etcétera. Además, al no tener que disponer de los productos físicamente, podrá comercializar un sinfín de artículos pertenecientes a diferentes categorías, es decir, podrá ofrecer a los clientes una amplia gama de productos. Evidentemente, el minorista tendrá que asegurarse de que su proveedor dispone de ellos para poder ofrecerlos.

Por otra parte, con el modelo de negocio dropshipping el minorista no tendrá que llevar a cabo una compra mínima de productos, ya que hay múltiples distribuidores que venden los artículos por unidad, aunque esta opción dependerá del proveedor con el que haya llegado a un acuerdo.

Gestiona tu negocio desde cualquier lugar del mundo

El propietario de la tienda online solo necesitará un dispositivo con conexión a Internet para gestionar su negocio. Esto significa que podrá hacerlo desde la comodidad de su hogar o desde cualquier lugar en el que se encuentre. Podrá viajar a cualquier parte del mundo y llevar su negocio consigo.

Lo que necesita el individuo para estar en contacto con sus clientes y proveedores es simplemente un medio. Por lo tanto, podrá gestionar su negocio desde cualquier lugar del mundo mientras cuente con estas dos herramientas. También cabe mencionar que el individuo podrá expandir su negocio por costos menores con el dropshipping.