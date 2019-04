En un 90% se encuentra lista la Congregación de Las Barrillas para recibir a los vacacionistas durante la Semana Santa, ya que aún falta finalizar los trabajos para delimitar el área de la playa a la que podrán ingresar las personas, así como la colocación de señalamientos viales en la carretera.





Lo anterior lo dijo Miguel Ángel Martínez, Agente de la Congregación, quien aseguró que contarán con la seguridad necesaria de las diferentes corporaciones policiacas para garantizar la estancia de los turistas, y así tener un saldo blanco al igual que el año pasado.

“Como agencia nos corresponde el tema de la prevención, ya comenzamos a colocar lo que son los cabos con flotadores para delimitar el área de bañistas, y de las lanchas así como de las motos acuáticas para el transporte fluvial”, manifestó.

También refirió se encuentran implementando el ecoturismo, con material reciclado, ya que los flotadores ocupados para delimitar la playa son de PET, que fueron pintados por trabajadores de la misma agencia.

“Esto igual fue poner nuestro granito de arena con el Ayuntamiento de Coatzacoalcos que sabemos los recursos están un poco escasos y de esa forma aportamos algo y avanzamos, pues calculó que ya estamos en un 90% listos para recibir a los bañistas en esta temporada, ya que igual los dueños de las palapas se han ido preparando con días de anticipación para poder lograr estancias agradables”, expresó.









HABRÁ SEGURIDAD

Ángel Martínez, aseveró que contaran con la presencia de la Cruz Roja, Protección Civil (PC), Transito del Estado, La Secretaría de Marina (SEMAR), Fiscalía, Capitanía del Puerto y la agencia municipal, la cual estará muy al pendiente del desarrollo de la temporada de Semana Santa.

“El año pasado creo que el agente que estuvo en turno no tuvo ningún percance y esperemos que este año igual sea saldo blanco, y por lo mismo vamos a estar muy al pendiente de la situación para que no haya ningún incidente en agua ni en tierra”, enfatizó.

MAGNO EVENTO

Aunque dijo que aún están en pláticas con el municipio de Coatzacoalcos, está confirmado que llevarán a cabo un magno evento con artistas de diversos géneros musicales como un DJ, comediantes y la Orquesta Popular del Ayuntamiento, esto será del 19 al 21 de abril, puesto que será lo novedoso de este 2019.

“Esto se hará los últimos tres días de Semana Santa, y se llevará a cabo en la explanada del campo de beisbol, el horario de arranque estamos considerando sea entre las 17:00 a 17:30 horas para que concluya entre las 21:00 o 22:00 horas”, indicó.

DOS ACCIDENTES

Reveló que previó a iniciar la temporada vacacional hace ochos días se suscitó un accidente que no paso a mayores, pues un bañista fue golpeado por accidente por una moto acuática; así como una seria de accidente automovilístico fuera de gravedad.

“Por ello se solicitó el apoyo de Transito del estado para que venga aponer orden en la vialidad y no se hagan los embotellamientos, y así el turismo que nos visite se les exhortará a que no se estacionen en doble fila; igual ya sólo falta terminar de delimitar el área para los bañistas y que me llegue herramienta de trabajo para colocar señalamientos, pintar guarniciones de banquetas, topes, reductores de velocidad, paso peatonales y todo en base a prevención”, remató.