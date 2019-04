Establecimientos gastronómicos de diferentes municipios del estado son víctimas de la inseguridad por lo que modificaron sus horarios de servicio.





Daniel Martín Lois, presidente estatal de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, dijo que se trata sobre todo de ciudades pequeñas en donde optaron por cerrar antes de las 9:00 de la noche.

“No es que se haya reducido el horario sino que como la gente no sale a consumir los restaurantes prefieren no tener a la nómina trabajando y costándoles. No nos han reportado cierre de negocios como tal pero se sabe que la economía está precaria. Hoy nos levantamos con el aguacate más caro de la historia y a los restauranteros son temas que nos pegan mucho”.

Aclaró que ciudades grandes como Veracruz y Boca Del Río no tienen tantos problemas económicos pero otros sí.

Por otro lado admitió que diversos insumos encarecieron sus precios golpeando severamente a los restaurantes, sin embargo, por el momento no se contempla incrementos de los precios a la carta para no afectar al consumidor final.

“Hemos tenido incrementos en todos los productos, somos una empresa que tiene variaciones en ello y tenemos afectaciones y ver que no tenemos una buena perspectiva de crecimiento a corto plazo, en este año, tenemos incertidumbre de lo que pueda pasar. No podemos subir la carta porque sería afectar al consumidor final y no estamos para eso”.

Los restauranteros seguirán absorbiendo los encarecimientos para mantener el precio de los productos que ofrecen.

Para las vacaciones de Semana Santa se prevé un repunte en el número de comensales de los lugares con vocación turística del estado.