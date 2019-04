El secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García, acudió a la Fiscalía General del Estado a presentar dos denuncias por irregularidades detectadas en la pasada administración; sin embargo, fue notificado por un policía ministerial de que está sujeto a investigación, por lo que incluso fue citado por el organismo el próximo jueves.





Refirió que una denuncia se interpuso por las 77 plazas que de forma irregular se fueron entregando con recategorizaciones por un monto de más de cinco millones de pesos en la pasada administración, y la segunda por anomalías en la Dirección de Espacios Educativos por más de mil millones de pesos.

“Pero allá arriba llegó un policía ministerial y el fiscal me abrió una carpeta de investigación, la 231/2019. No se me informó por qué se me está investigando pero no le tenemos miedo.

“Vamos a seguir denunciando las irregularidades de sus amigos, de su equipo de trabajo y tenemos más denuncias, la próxima semana vamos a poner otras cuatro denuncias”.

Consideró que buscan intimidarlo; no obstante opinó que la Fiscalía mejor debería de dar resultados en resolver casos como el del activista Abiram Hernández.

“Es una acción de intimidación por parte del fiscal de lo que estamos haciendo, pero como funcionarios públicos si no hacemos las denuncias pertinentes estaríamos siendo corresponsables de lo que hicieron en la administración pasada”.

Aseveró que por su parte seguirá “los cauces legales” correspondientes, junto con los asesores legales de la Secretaría.

Detalló que cuando aguardaba al interior de la Fiscalía para interponer la denuncia un policía ministerial se acercó y le entregó la notificación de que debe comparecer el próximo jueves a rendir declaración, sin saber sobre qué es que se le está investigando.

Finalmente señaló que desconoce si la investigación a la que está sujeto es por la toma del Congreso del Estado a finales de octubre de 2018, cuando era diputado local y líder de la Bancada de Morena y junto con sus compañeros impidió el acceso al inmueble.