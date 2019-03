Activistas y defensores de derechos humanos exigieron justicia al gobierno de Veracruz tras el asesinado de Abiram Hernández Fernández, defensor de derechos humanos y activista.





A través de sus redes sociales, agrupaciones como Ruta Equidad se sumaron a ese pronunciamiento y se solidarizaron con los compañeros y compañeras del Centro de Estudios Municipalistas Heriberto Jara, de donde formaba parte Abiram.

"La sociedad organizada de Veracruz constituida por Organizaciones no gubernamentales, Asociaciones civiles, Defensores de Derechos Humanos y Activistas repudiamos el cruel asesinato de Abiram Hernández Fernández, Defensor de Derechos Humanos, Activista, ciudadano ejemplar y vanguardia de los movimientos sociales en el Estado de Veracruz", expusieron.

A la vez repudiaron y exigieron al Gobierno del Estado se aclare inmediatamente su homicidio con una investigación ejemplar, que no deje lugar a dudas de que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez ha cumplido con su deber y mandato.

"Exigimos también no se re-victimice a Abiram con la siembra de falsas versiones. Imparta justicia ya, porque justicia que no es pronta y expedita no es justicia. Y en este terrible momento que vivimos y con la exigencia que Abiram Hernández tuvo siempre en favor de todas las víctimas de la inseguridad y la injusticia, reiteramos nuestra demanda de seguridad y justicia al Gobierno del Estado de Veracruz, encabezado por Cuitláhuac García Jiménez, a la Fiscalía General del Estado de Veracruz, así como al Gobierno Federal y a todas las Instituciones del Estado", dijeron.

Ello, para que en medio de la alarmante crisis de seguridad e impunidad "que nos condenan a vivir con su ineficacia e inefectividad, por fin puedan brindarnos seguridad y justicia a todas y todos los Veracruzanos. Verdad y Justicia para Abiram y su familia", añadió.

Condenamos enérgicamente el asesinato de nuestro compañero Abiram Hernández de la organización CESEM ocurrido esta madrugada en #Xalapa pic.twitter.com/5JtnRSCF6C — Colectivo Paz Xalapa (@XalapaporlaPaz) 30 de marzo de 2019

La Facultad de Sociología también condenó el asesinato para que no quede impune.

" #JusticiaparaAbiram

Nuestro más profundo pésame a su familia, amigos y a toda la comunidad que lo conocimos. #JusticiaParaAbiram #Xalapa #Veracruz Sociólogo, abogado, defensor de DDHH, acompañante de Colectivos de familiares de desaparecidos, director de CESEM-Veracruz, colega, exalumno mío, amigo profundamente solidario, comprometido con todas las causas sociales. Tu asesinato Abiram Hernández NO quedará impune", escribió en su cuenta de Facebook Mayra Ledesma Arronte directora de Cultura de Paz y Derechos Humanos.

"Lamento profundamente el asesinato del compañero Abiram, colaborador comprometido con el trabajo del IMMX. Exigimos que la autoridad realice su trabajo con debida diligencia, para que esté crimen no quede impune", escribió Yadira Hidalgo directora del Instituto Municipal de las Mujeres.

"Condenamos enérgicamente el asesinato de nuestro compañero Abiram Hernández de la organización CESEM ocurrido esta madrugada en #Xalapa", dijo también en su cuenta de Facebook la activista Anaís Palacios.