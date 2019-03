Eduardo ‘N’, expuso su queja en contra de la empresa ‘Zamry Diseño y Arquitectura SA de CV’, que en el ramo mobiliario se denomina ‘Real Campestre de Coatzacoalcos’, luego de haberle pagado más del 50% por la construcción de una vivienda desde el 27 de diciembre del 2017, encontrándose en la actualidad su propiedad en obra negra.





A Diario del Istmo llegó el inconforme a exponer su situación, donde contó que el 31 de enero del 2018 firmó el contrato privado de promesa de compra venta, en el cual se pactó la entrega el 30 de septiembre del mismo año, hecho que no se cumplió, pues este 2019 sigue sin tener respuesta de la mobiliaria.

CONSTATA OBRA NEGRA

Narró que un mes antes de que llegara la fecha de entrega acudió a constatar los trabajos de avance de su propiedad por la que pago un 65% del precio total, encontrándose con la sorpresa que la construcción estaba en obra negra.

“Ante eso solicite hablar con la representante de la constructora la señora Mariela Herrera Rivadeneyra, y me respondieron con excusas diciéndome que aún no se cumplía la fecha de entrega de la casa y que una vez que llegará el plazo podría exigir ver a los representantes”, expresó.









Manifestó que sin más por poder hacer se retiró y confió en que su propiedad estaría lista en la fecha ya citada, sin embargo, fue todo lo contrario, pues la obra continuaba en las mismas condiciones sin ningún avance y en condiciones no habitables.

“Nuevamente solicite hablar con los representantes de la constructora, y sólo me dieron la misma excusa de que los señores Andrés Gutiérrez Cruz y Herrera Rivadeneyra, representantes legal de Geo Veracruz SA de CV, y Ghisa SA de CV, no se encontraban en la Ciudad y que por ser personas tan ocupadas no podrían atendernos sin previa cita, por ello pedí una pero tampoco se llevó a cabo; y hasta la fecha aún no me ha sido posible contactarlos”, declaró.

NI AL 50% LLEGA LA CONSTRUCCIÓN

Hasta la fecha el señor Eduardo, quien prefirió omitir el monto de dinero que entregó, dijo que recientemente contrató a un arquitecto para el avaluó de dictamen técnico de avance de la propiedad dando como resultado tan sólo un 37%.

“Ya estuvimos tratando de ponernos en contacto con las oficinas de la constructora y no hay tal oficinas en Coatzacoalcos, y sólo se encuentran dados de alta en el buscador de internet con la dirección de Revolución 817, colonia María de la Piedad y no es más que una escuela de Ingles”, detalló.

Finalmente refirió mediante guardias realizadas en la segunda etapa del fraccionamiento, que se ubica en la colonia Santa Isabel, logró contactar al ingeniero Danto Mijangos, el cual se identificó como responsable de obra, sin embargo, sólo dijo ser un empleado más de la constructora y que pasaría los recados, pero tampoco hubo respuesta.

Es precisó mencionar que como el caso del afectado hay otras más, hacia la misma inmobiliaria, ya que los habitantes han denunciado la falta de mantenimiento en las propiedades así como la mala calidad del material con que fueron hechas, sin haber alguien que les dé respuesta.