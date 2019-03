La señora Eladia Valencia Vicente exige justicia ante el posible encubrimiento que realiza la licenciada Fabiola Flores Salcedo, subdirectora del Archivo de Notarios, para evitar dar una resolución de acuerdo a la ley de la queja Q26/2018 interpuesta por la afectada en contra del notario público Pedro García Pensado.





“Mi queja la puse en el Archivo General de Notarios en la ciudad de Xalapa, desde el pasado 28 de septiembre del 2018 y apenas el pasado 25 de marzo de 2019, me llaman solo para proponerme que me devuelven el dinero que le pagué al notario por las escrituras y me olvide del asunto, algo que no se me hace justo, porque tengo dos años dando vueltas y gastando dinero”, denunció la afectada.

Agregó que el pago realizado al notario García Pensado lo hizo el 7 de diciembre de 2016, de acuerdo a unos documentos que muestra y en donde le amparan el pago de escrituración de unos terrenos que adquirió en Lomas de Tarimoya, sin embargo nunca le entregaron nada, y hasta el día de hoy no le han dado una explicación satisfactoria.

Ni explicación le dieron

“A la fecha de hoy no tengo ni escrituras, ni explicación, ni nada del notario García Pensado, solo recibí colgadas de teléfono, horas de espera afuera de su oficina, a mí y a muchos que ya pagaron las escrituras y que están igual que yo esperando una respuesta”, detalló.

A través de este medio hizo un llamado al titular de Archivos de la dirección de Notarios en Xalapa, el maestro Agustín David Jiménez Rojas, para lo cual ya solicitó una cita, pero duda que se la agenden por la mala actitud que recibió por parte de la licenciada Fabiola Flores.

“Quiero que de una vez se entere el gobernador del estado de Veracruz, Cuitláhuac García, que están encubriendo a un notario que no ha cumplido con sus deberes”, denunció.

La señora Irene Lazcano Rojas es otra de las afectadas con la escrituración de terrenos por parte del titular de la Notaría Pública número 42, a nombre de Pedro Enrique García Pensado.