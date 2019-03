José Isabel N, ex secretario de la Fiscalía que atendía los expedientes en rezago en el distrito judicial de Acayucan y actualmente funcionario del gobierno municipal de Jesús Carranza, quien presentado por el Fiscal General, Jorge Winckler Ortiz, como detenido por el delito de secuestroen días pasados; fue dejado en libertad luego de demostrarse que la autoridad judicial trató de falsear un caso de secuestro agravado, abuso de auto-ridad e incumplimiento de un deber legal, en su contra.





Esta acción del juez de control que analizó el caso, podría favorecer al también ex fiscal, José Roberto Sánchez Cortés, por quien el gobierno de Miguel Angel Yunes Linares, ofreció hasta un millón de pesos por dar información que lleve a su captura, ya que se trata de la misma causa penal por la que se trató de enjuiciar al ex oficial secretario carranceño.

Winckler Ortiz, el pasado 26 de marzo, anunció en público la captura de José Isabel N, de quien dijo, fue detenido por una orden de aprehensión por el delito de secuestro.

El juez, determinó que no existían elementos para procesar toda vez que se le acusó, de haber inventado una denuncia de robo en contra el agraviado de secuestro, para mantenerlo preso en el reclusorio regional de Acayucan y exigirle dinero a cambio de su libertad, cuando quien ordenó su detención fue el Juzgado primero de primera Instancia y detuvo, la Policía Ministerial en cumplimiento de ese mandato.

La orden de aprehensión por el cual fue detenido José Isabel N y se persigue a José Roberto Sánchez Cortés, había sido rechazo porjueces de Coatzacoalcos y de Acayucan, que la habían negado emitir.

Tras el auto de libertad, el ex secretario de la fiscalía de Acayucan, salió de prisión in-mediatamente el miércoles por la tarde.

José Isabel N, era secretario de la fiscalía de rezago en Acayucan, cuyo titular era José Roberto Sánchez Cortés, contra quien también pesa en su contra los mismos señala-mientos y por el que el Gobierno de Miguel Angel Yunes Linares ofreció hasta un millón de pesos de recompensa por información que lleve a su captura.

La recompensa en contra del ex fiscal, José Roberto Sánchez Cortés, es igual al reciente caso que el Gobierno del Estado denunció, sobre la existencia de una recompensa contra de Alaín López Sánchez alias La liebre, hecha por Miguel Angel Yunes Linares, ofreciendo por él, un millón de pesos sin existir orden de aprehensión. El domingo 22 de Julio del 2018, se anunció una recompensa para lograr la captura del ex fiscal, sin tener hasta ese momento, alguna orden de aprehensión en su contra, pues ésta fueemitida el 24 de Julio del 2018, no obstante haberlo mencionado como peligroso delincuente.