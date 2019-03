Derechohabientes del hospital de Petróleos Mexicanos en Minatitlán no ven para cuando se regularice el abasto de medicamentos, pacientes prácticamente nada más acuden por la consulta o los estudios que requieren porque cada vez es mayor la escases de medicinas.





“Es una calamidad el servicio con el que se cuenta, vas a consulta y el doctor te da la receta pero antes que salgas del consultorio el mismo te dice, le voy a recetar esto, pero no lo están manejando ahorita aquí, vas a la farmacia y te dice los mimo, ya sales con tu hoja y vas comprar por fuera, los mismos empleados te dicen solo tenemos esta, pero no con el porcentaje que se especifica y así no se la van a pagar Pemex”, delató María una de las derechohabientes.

Por padecimientos crónicos degenerativos ella al igual que muchos otros están constantes en el nosocomio y asegura que gastan más de lo que les regresa, por lo que muchos de plano no vuelven para recuperar el dinero de las medicinas.

“La gente se está muriendo, imagínate tienes que pagar pasajes porque no todos los medicamentos los tienen en las misma farmacia, tienes que sacar copia de la receta, tienen que cumplir al pie de la letra el recuadrito donde te dan los requisitos o no te pagan nada, de verdad que no es justo, hay personas de la tercera edad que gastan en pagarle a otras para que les hagan sus vueltas porque ellos no pueden andar, y eso no lo cubre el hospital, lo peor es que nos vemos hasta cuándo se va normalizar esto”, reclamó otro de los pacientes que prefiere el anonimato.

Por último dijo que no tienen a quien recurrir, la gente es apática, no se organiza como en otros lugares del sur donde se han manifestado para exigir abasto de medicamentos.