El coordinador de los diputados del PAN en el Congreso del Estado, Sergio Hernández, afirmó que la crisis del manejo de la basura en Xalapa demuestra la falta de buen gobierno del alcalde, Hipólito Rodríguez Herrero.





Lo anterior ya que en el Puerto de Veracruz la empresa Veolia también está concesionada con ese servicio y hasta el momento no existen problemas con los ciudadanos.

En ese sentido el panista aseveró que el Ayuntamiento de Xalapa tiene que explicar bajo qué justificación legal tomó las instalaciones del relleno sanitario de El Tronconal con uso de la fuerza pública este jueves.

Añadió que la actual administración municipal nunca se ha reunido con la empresa Veolia para sostener un diálogo y ahora hace uso de elementos de seguridad para reabrir el relleno sanitario.

“Si la empresa toma acciones legales puede ser y lo más probable es que el ayuntamiento pierda un tema jurídico como ya lo hizo en el pasado; no mide las consecuencias, no tiene plan B, plan C, simplemente se le ocurre algo y lo ejecuta”, consideró.

Explicó que por parte del ayuntamiento solo existen argumentos de que la empresa está incumpliendo con el contrato, no obstante instancias como la Procuraduría del Medio Ambiente han señalado que Veolia está cumpliendo con los requerimientos que se le hacen.

Reiteró que el ayuntamiento ha quedado en evidencia por falta de capacidad de diálogo y de gobierno.

“El relleno sanitario de Veracruz funciona de manera correcta y existe un servicio eficaz con los ciudadanos; el ayuntamiento con la recolección y la empresa al procesar los residuos”, planteó Hernández.

Finalmente lamentó que a la fecha los xalapeños estén en la incertidumbre en el tema de la recolección de basura y ante la posibilidad de que se genere una crisis sanitaria en la capital del estado.