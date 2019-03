Desde temprana hora, fue reabierto el relleno sanitario El Tronconal, luego de que el Ayuntamiento de Xalapa encabezado por el alcalde Hipólito Rodríguez Herrero acompañado por elementos de la Marina y la Secretaría de Seguridad Pública, tomaran sus instalaciones.



Así, desde este jueves, reabrieron ese lugar que había sido cerrado ayer por la empresa Veolia ante la falta de pago por sus servicios.



Autoridades municipales llegaron al relleno para hacer uso de este, por lo que quedó abierto y las unidades de Limpia Pública empezaron a ingresar.



Rodríguez Herrero insistió en que hay un juicio contra la empresa por lo que no le pagarán hasta que este concluya. La deuda sería de más de 31 millones de pesos.



“Hay un juicio, a mi me puede llamar la atención una instancia como el ORFIS si yo le pago a una empresa que actualmente está en juicio. Yo hasta que se resuelva el juicio voy a pagar”, añadió.



Sostuvo que la empresa no puede quejarse de que le falte dinero pues es una corporación global que presume de cuidar el medio ambiente pero en el caso de Xalapa, no lo hace y por el contrario, contamina.



“La empresa contamina y no lo vamos a permitir”, añadió.



El alcalde justificó la presencia de elementos de la Marina y la Policía estatal pues a su parecer, era necesario demostrar que se haría la toma del relleno de manera pulcra y apegada a derecho, pues no se podía poner en riesgo la salud de la población.